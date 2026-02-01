Fenerbahçe’nin eski yıldızından sürpriz ayrılık: “Çocuklarım ırkçılığa maruz kaldı”
Meksika Ligi ekiplerinden Club America, bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin ile yollarını ayırdı. Fransız yıldız, takıma veda etmesinin ardından yaptığı açıklamada çocuklarının ırkçı saldırılara maruz kaldığını belirtti.
- Allan Saint-Maximin, Club America ile yollarını ayırdığını açıkladı.
- Ayrılığının ana nedeni, çocuklarının Meksika'da ırkçılığa maruz kalmasıydı.
- Saint-Maximin, çocuklarını korumanın önceliği olduğunu ve ırkçılığı asla tolere etmeyeceğini vurguladı.
- Fransız yıldız, bu yaz Al Ahli'den 10 milyon euro bonservis bedeliyle Club America'ya transfer olmuştu.
Trendyol Süper Lig'de 24-25 sezonunda kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen ve bu yaz transfer döneminde Al Ahli'den Club America'ya transfer olan Allan Saint-Maximin'in Meksika hikayesi sona erdi. Mavi-sarılı takım, ağustos ayında renklerine bağladığı Fransız yıldız ile yollarını ayırdığını duyurdu.
28 yaşındaki futbolcu, takımına veda ettikten sonra yaptığı açıklamada çocuklarının ırkçılığa maruz kaldığını ifade etti.
"NEFRET VE AYRIMCILIĞIN TOPLUMDA YERİ YOK"
Sporx'in haberine göre, Allan Saint-Maximin, yaptığı açıklamada çocuklarına karşı yapılan ırkçı saldırıları tolere etmeyeceğinin altını çizerken, "Sorun ten renginiz değil, düşünce renginiz. Saldırıya uğruyorum, sorun değil büyüdüm ve saldırılara karşı savaşmayı öğrendim. Ama asla tolere edemeyeceğim tek bir şey var, o da çocuklarımın ırkçılığa uğraması! Onları korumak benim önceliğim. Nefret ve ayrımcılığın toplumda yeri yoktur. Çocuklarımın kendileri olabilecekleri, sadece yok etmek ve bölmek için yapılan saçma, anlamsız davranışlarla uğraşmak zorunda kalmayacakları bir dünyada büyümelerini istiyorum. Bu yüzden, çocuklarımla uğraşmaya cesaret edenlere şunu diyorum: Bir hata yaptınız! Ben her zaman çocuklarımı korumak için mücadele edeceğim ve beni korkutacak hiçbir kişi veya tehdit yok." şeklinde açıklama yaptı.
BU SEZON PERFORMANSI
Meksika temsilcisi Club America, Maximin'in bonservisi için Al-Ahli'ye 10 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Bu sezon 15 maçta süre bulan kanat oyuncusu, 3 gol attı ve 2 asist yaptı. Geçen sezonu ise Fenerbahçe forması terleten Fransız yıldız, 31 maçta 4 gol 5 asistlik katkı vermişti.