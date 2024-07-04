Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın babası toprağa verildi
Düzenleyen: Ahmet Polat- Güncelleme:
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Fenerbahçe’nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat'ın babası Ökkeş Eğribayat dün hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Eğribayat, bugün toprağa verildi.
Fenerbahçe’nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat’ın babası Adana’da toprağa verildi.
KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU
Fenerbahçe Futbol Takımı’nın file bekçisi İrfan Can Eğriyat’ın 53 yaşındaki babası Ökkeş Eğribayat, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Ökkeş Eğribayat, dün hayatını kaybetti.
Eğribayat'ın cenazesi ikindi vakti kılınan namazın ardından Kabasakal Mezarlığında toprağa verildi. İrfan Can Eğribayat'ın cenazede üzüntülü olduğu görüldü.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor