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Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın babası toprağa verildi

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Fenerbahçe&#039;nin kalecisi İrfan Can Eğribayat&#039;ın babası toprağa verildi
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat, Adana, Haber

Spor Haberleri

Fenerbahçe’nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat'ın babası Ökkeş Eğribayat dün hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Eğribayat, bugün toprağa verildi.

Fenerbahçe’nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat’ın babası Adana’da toprağa verildi.

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Fenerbahçe Futbol Takımı’nın file bekçisi İrfan Can Eğriyat’ın 53 yaşındaki babası Ökkeş Eğribayat, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Ökkeş Eğribayat, dün hayatını kaybetti.

Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın babası toprağa verildi - 1. Resim

Eğribayat'ın cenazesi ikindi vakti kılınan namazın ardından Kabasakal Mezarlığında toprağa verildi. İrfan Can Eğribayat'ın cenazede üzüntülü olduğu görüldü.

Düzenleyen:  - Spor
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