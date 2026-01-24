Fenerbahçe ile Göztepe, 25 Ocak Pazar günü Süper Lig'de 60'ncı defa karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, İzmir ekibiyle oynadığı 59 lig maçında 27 galibiyet alırken; Göztepe 9 kez kazandı.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Göztepe'nin bugüne kadar karşı karşıya geldiği 59 maçın 27'sini sarı-lacivertliler kazanırken, İzmir temsilcisi 9 defa sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 23 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe 59 maçta 90 kez fileleri havalandırırken, Göztepe 44 golle karşılık verdi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki ekip arasında İstanbul'da oynanan 29 lig maçında Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 18-3 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 7 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe 56, Göztepe ise 19 gol attı.

Göztepe, İstanbul'da Fenerbahçe karşısındaki galibiyetlerini 1966-1967 sezonunda 1-0, 1999-2000'de 3-2 ve 2020-21 sezonunda 1-0'lık sonuçlarla elde etti. Fenerbahçe, İstanbul'daki 28 maçın 14'ünde Göztepe'den gol yemedi ve bu karşılaşmaların sadece 6'sında gol yollarında suskun kaldı.

Geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan mücadelede Göztepe ilk yarıyı 1-0 önde tamamlasına rağmen Fenerbahçe sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Öte yandan iki takım arasında 1959-1960 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken karşılaşma, Bursa'da yapıldı ve golsüz sona erdi.

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 59 lig maçında en farklı galibiyete sarı-lacivertliler imza attı. İstanbul'da 1974-1975 sezonunda yapılan müsabakada Fenerbahçe, sahadan 7-1 galip ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip ayrıca 2001-2002 sezonunda İzmir'den 5-0'lık galibiyetle dönmeyi başardı.

Göztepe, toplam 9 defa yendiği rakibi karşısında 8 galibiyetini tek farklı skorlarla elde ederken; 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.

