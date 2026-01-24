Premier lig ekibi Everton'dan Beto'yu (Norberto Bercique Gomes Betuncal) gündemine alan Fenerbahçe'de transfer komitesi, son değerlendirmelerin ardından 27 yaşındaki Gineli golcüyle ilgili nihai kararını verdi.

Youssef En-Nesyri'yi Serie A temsilcisi Juventus'a göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, gündemine Premier Lig ekibi Everton'dan Beto'yu almıştı. Ara transferde Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde Gineli golcünün transferiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞEMDİ, İNGİLTERE'YE DÖNDÜ

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, son değerlendirmelerin ardından Beto'nun transferinden vazgeçti. Sarı-lacivertliler, İstanbul'a davet ettiği 27 yaşındaki futbolcunun menajeriyle bugün için planlanan son görüşmeyi de iptal etti. Beto'nun temsilcisi Chi Azeh Ivo'nun, İstanbul'dan ayrılarak İngiltere'ye döndüğü öğrenildi.

Beto (Fotoğraf: Instagram)

25 MAÇTA 3 GOL

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Beto, bu sezon 25 karşılaşmaya çıktı. Everton ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu, sahada kaldığı 1030 dakikada 3 gollük skor katkısı verdi.

