Transfer iptal: Fenerbahçe, 20 milyonluk euroluk yıldızdan vazgeçti
Premier lig ekibi Everton'dan Beto'yu (Norberto Bercique Gomes Betuncal) gündemine alan Fenerbahçe'de transfer komitesi, son değerlendirmelerin ardından 27 yaşındaki Gineli golcüyle ilgili nihai kararını verdi.
- Sarı-lacivertliler, Beto'nun menajeriyle bugün için planlanan görüşmeyi iptal etti.
- Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olanBeto, bu sezon 25 karşılaşmaya çıktı ve 3 gol attı.
Youssef En-Nesyri'yi Serie A temsilcisi Juventus'a göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, gündemine Premier Lig ekibi Everton'dan Beto'yu almıştı. Ara transferde Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde Gineli golcünün transferiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
GÖRÜŞME GERÇEKLEŞEMDİ, İNGİLTERE'YE DÖNDÜ
A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, son değerlendirmelerin ardından Beto'nun transferinden vazgeçti. Sarı-lacivertliler, İstanbul'a davet ettiği 27 yaşındaki futbolcunun menajeriyle bugün için planlanan son görüşmeyi de iptal etti. Beto'nun temsilcisi Chi Azeh Ivo'nun, İstanbul'dan ayrılarak İngiltere'ye döndüğü öğrenildi.
25 MAÇTA 3 GOL
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Beto, bu sezon 25 karşılaşmaya çıktı. Everton ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu, sahada kaldığı 1030 dakikada 3 gollük skor katkısı verdi.