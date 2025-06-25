Fenerbahçe'ye 3S! Sarı lacivertlileri bu üçlü ayağa kaldıracak

Fenerbahçe, transferdeki sessizliğine kadrosuna katacağı 3 yıldızla son vermek istiyor. İşte sarı lacivertlileri ayağa kaldıracak süper 3'lü...

Transfer çalışmalarına devam eden ancak bu süreçte oldukça sessiz kalan Fenerbahçe, yıldız isimleri kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor. Sarı lacivertlilerin 3 oyuncunun işini bitirmek üzere olduğu öne sürüldü.

YILDIZ İSMİN MENAJERİ GELİYOR

Sözcü'nün haberine göre; PSG’nin kadroda düşünmediği Milan Skriniar'ın menajeri İstanbul’a davet edildi. 12 milyon euro maaş alan Slovak stoperden rakamı 7’ye indirmesi talep edilecek. Fransız kulübünde ise herhangi bir sorun yok.

SANCHO'DA AVANTAJ F.BAHÇE'DE

Öte yandan Jose Mourinho’nun çok istediği Jadon Sancho’nun bonservisi için Manchester United’a 18 milyon euro teklif edildi. 10 milyon euro maaş önerilen 25 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusunun kararı bekleniyor.

Juventus’un da takibindeki Sancho’ya en yüksek ücreti Fenerbahçe verdi, avantajlı konuma geçti.

İlgili Haber Yine mi sen! Fenerbahçe bir transferde daha Comolli ile karşılaştı

MATEJA KEZMAN BAŞROLDE

Ve Sergej Milinkovic-Savic! 30 yaşındaki Sırp orta sahanın menajerliğini Fenerbahçe’nin eski yıldızlarından Mateja Kezman yapıyor. Görüşmeler onun üzerinden yürütülürken Al Ahli’ye kiralama teklifi yapıldı. Yıllık 25 milyon euro maaş alan Savic’e de 10 milyon euro önerildi.