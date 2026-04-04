Fenerbahçe'den sezon başında Real Betis'e kiralık giden Sofyan Amrabat, İspanyol ekibinde sergilediği performansla dikkat çekiyor. Faslı oyuncunun bonservisini almak isteyen Real Betis'te transferin gerçekleşmesi için son tarih belli oldu.

Real Betis formasıyla sezona iyi bir başlangıç yapan Sofyan Amrabat, daha sonra yaşadığı sakatlıklar ve Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etmesi nedeniyle bir süre takımından ayrı kalsa da son haftalarda yeniden adından söz ettirmeyi başardı. 29 yaşındaki oyuncunun performansı teknik heyeti mutlu ederken, yönetimin de Amrabat'ın bonservisini almak için harekete geçtiği iddia edildi.

SON TARİH 11 HAZİRAN

Sporx'in İspanyol basınından aktardığı habere göre; Real Betis yetkilileri, Fas Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'na katılacak olan tecrübeli ön liberonun piyasa değerinin artacağından endişe ediyor. Bu nedenle La Liga kulübünün, transferi bitirmek için tarih belirlediği ve 11 Haziran'da başlayacak olan 2026 Dünya Kupası öncesi Amrabat ile yeni sözleşme yapılmasının planlandığı belirtildi.

Sofyan Amrabat, Fas Milli Takımı forması giyiyor.

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ 12 MİLYON EURO

ABC'nin haberinde; yakın zamanda Faslı oyuncunun temsilcileriyle görüşüldüğü, Fenerbahçe'den aldığı mevcut maaşının yüksek olması nedeniyle Amrabat'tan ücretinde indirim yapmasının istendiği ifade edildi. Betis'in, sarı lacivertli kulübün talep ettiği 12 milyon euroluk bonservis bedelini düşürmek için de sıkı bir pazarlığa girdiği ileri sürüldü.

