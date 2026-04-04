Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat müjdesi: Real Betis'te son tarih belli oldu
Fenerbahçe'den sezon başında Real Betis'e kiralık giden Sofyan Amrabat, İspanyol ekibinde sergilediği performansla dikkat çekiyor. Faslı oyuncunun bonservisini almak isteyen Real Betis'te transferin gerçekleşmesi için son tarih belli oldu.
- Amrabat, Real Betis formasıyla sezona iyi başladı ancak sakatlıklar ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle bir süre takımdan ayrı kaldı. Son haftalarda ise performansıyal yeniden dikkat çekti.
- Real Betis yönetimi, 29 yaşındaki oyuncunun piyasa değerinin 2026 Dünya Kupası katılımı sonrası artmasından endişe ederek, oyuncu ile yeni sözleşme yapmayı planlıyor.
- Amrabat'tan maaşında indirim istendiği ve Fenerbahçe'nin talep ettiği 12 milyon euro bonservisin düşürülmesi için pazarlık yapıldığı idda edildi.
Real Betis formasıyla sezona iyi bir başlangıç yapan Sofyan Amrabat, daha sonra yaşadığı sakatlıklar ve Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etmesi nedeniyle bir süre takımından ayrı kalsa da son haftalarda yeniden adından söz ettirmeyi başardı. 29 yaşındaki oyuncunun performansı teknik heyeti mutlu ederken, yönetimin de Amrabat'ın bonservisini almak için harekete geçtiği iddia edildi.
SON TARİH 11 HAZİRAN
Sporx'in İspanyol basınından aktardığı habere göre; Real Betis yetkilileri, Fas Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'na katılacak olan tecrübeli ön liberonun piyasa değerinin artacağından endişe ediyor. Bu nedenle La Liga kulübünün, transferi bitirmek için tarih belirlediği ve 11 Haziran'da başlayacak olan 2026 Dünya Kupası öncesi Amrabat ile yeni sözleşme yapılmasının planlandığı belirtildi.
FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ 12 MİLYON EURO
ABC'nin haberinde; yakın zamanda Faslı oyuncunun temsilcileriyle görüşüldüğü, Fenerbahçe'den aldığı mevcut maaşının yüksek olması nedeniyle Amrabat'tan ücretinde indirim yapmasının istendiği ifade edildi. Betis'in, sarı lacivertli kulübün talep ettiği 12 milyon euroluk bonservis bedelini düşürmek için de sıkı bir pazarlığa girdiği ileri sürüldü.