Fener’e yine hüsran! Mourinho geldi, transfere milyonlarca avro harcandı ama...

Sarı lacivertliler, bu sezon transfere sadece 13 milyon avro harcayan Fransa ekibi Lille’e elendi. Taraftarlar Ali Koç’u, Avrupa basını Jose Mourinho’yu hedef tahtasına koydu…

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Avrupa Ligi 2024 kura çekimi ne zaman yapılacak? UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman başlıyor?

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Avrupa Ligi 2024 kura çekimi ne zaman yapılacak? UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman başlıyor?

Emin Uluç - Yıllardır hem şampiyonluğa hem de Şampiyonlar Ligi’ne hasret kalan Fenerbahçe’de başkan Ali Koç, deyim yerindeyse ‘şeytanın bacağını kırmayı’ kafaya takmıştı.

Öyle bir kadro…

Aziz Yıldırım ile girilen seçim yarışında dünyanın en büyük teknik direktörlerinden Jose Mourinho’nun adı ortaya atılınca yer yerinden oynamıştı. Bütün dünya Portekizli teknik adamın Fenerbahçe’ye imzasını ‘flaş haber’ olarak geçmişti. “Öyle bir takım kuracağız ki, şampiyonluk sözü vermeye gerek kalmayacak” diyen başkan Ali Koç, gözünü kırpmadan yedi transfere 48 milyon avro harcadı.

KOÇ NE YAPSA OLMUYOR 'ÖYLE BİR TAKIM KURACAĞIM Kİ!...'

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım ile girdiği son seçim yarışında “Öyle bir takım kuracağız ki benim size şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak” diyerek bu sezonun çok farklı olacağını söylemişti. Dünkü maçı ailesiyle birlikte tribünden takip eden Koç, büyük üzüntü yaşadı.

Lille 13 milyon harcadı

Hedef; ligde şampiyonluk, Avrupa’da Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermekti elbette. Ancak Fenerbahçe, transfere sadece 13 milyon avro harcayan Fransız ekibi Lille’e üçüncü ön eleme turunda elenerek Şampiyonlar Ligi hasretini 16 yıla çıkardı. Fenerbahçeli bazı taraftarlar hedef tahtasına başkan Ali Koç’u oturturken, Avrupa basınının hedefinde Jose Mourinho vardı. İngiliz Daily Mirror “Special One (Özel Biri) bir kere daha ‘eğer konuşursam’ repliğini tekrarladı. Bu yenilgi Mourinho’nun bir yıl daha Avrupa Ligi ile yetinmek zorunda kalması anlamına geliyor” dedi.

Mou için kötü şaka

Portekiz basınından Mais Futebol ‘’Mourinho son dakikalarda acı çekiyor ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nin dışında kalıyor. Portekizli teknik direktör Lille’e yenilerek Avrupa Ligi’ne düştü’’ ifadeleri yer alırken Alman Kicker “İlk acı yenilgi. Mourinho, Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi’ni kaçırdı. Lille’e karşı oldukça dramatik şekilde elendiler”, İspanyol AS “Jose Mourinho Fenerbahçe’deki ilk hedeflerinden birinde başarısız oldu”, İtalyan CalcioMercato “Mourinho, Şampiyonlar Ligi’nden elendi”, Linterista ise “Jose Mourinho için kötü bir şaka” ifadelerini kullandı.

30 milyon uçtu, 4,3 milyon alacak!

F.Bahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nden elenmesi sarı lacivertli kulübe maddi olarak da büyük darbe vurdu. Sarı lacivertliler eğer Şampiyonlar Ligi’ne kalabilseydi en az 30 milyon avroyu kasaya koyacaktı. Kanarya, şimdi Avrupa Ligi’ne katılım payı olarak 4,3 milyon avro alacak.

Dolar 1,29 Türk lirasıydı

F.Bahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki hasreti 16 yıla çıktı, sosyal medyada ‘geyikler’ gün boyu sürdü. İşte onlardan birkaçı: F.Bahçe, en son Şampiyonlar Ligi’ne gittiğinde: Dolar 1,29 TL’ydi. Playstation 2 vardı. Arda Güler 3 yaşındaydı. Instagram yoktu. iPhone 3 vardı.

Kura günü 30 Ağustos

∂ UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezonla birlikte format değişti. 32 takımdan oluşan turnuva, bu sezonla birlikte 36 takımla düzenlenecek. Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde her torbadan iki takım olmak üzere toplam sekiz farklı takımla dördü iç sahada dördü deplasmanda sekiz maç oynayacak. Fenerbahçe’nin karşılaşacağı sekiz rakibi 30 Ağustos’taki kurada belli olacak.

Morinho: Avrupa Ligi bize göre

Fenerbahçe’de Şampiyonlar Ligi’ne kalamamanın verdiği hüzün yaşanırken teknik direktör Jose Mourinho olaya daha ‘gerçekçi’ bakıyor. “Doğrusu Şampiyonlar Ligi’nde yer almayı daha çok isterdim” diyen Portekizli teknik adam “Ancak işin gerçeği finale kadar gidemezdik” diyerek de şerh koydu. Avrupa Ligi’nde başarı şansının çok daha yüksek olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam tek üzüntüsünün taraftara tur sevinci yaşatamamak olduğunu söyledi.

Artık lige dönmeliyiz

Şampiyonlar Ligi’nde olmamanın ekonomik anlamda kulüp için kötü olduğunu da söyleyen Jose Mourinho “Turu geçmek için her şeyi yaptık. Oyuncularım büyük mücadele verdi. Onlara teşekkür ediyorum. Avrupa Ligi’nde mükemmel işler yapabiliriz. Orası bizim seviyemize daha uygun ben de bu hırsı oyuncularıma geçirmek istiyorum. Şimdi tamamen Süper Lig’e konsantre olacağız ve camianın beklediği şampiyonluğu kazanmak için her şeyi yapacağız” diye konuştu.

LİLLE’DEN F.BAHÇE’YE

Dönerli gönderme

∂ Evinde 2-1 kazandığı maçın rövanşında Fenerbahçe ile Kadıköy’de 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi elemelerinde tur atlayan Lille, maçtan sonra galibiyeti soyunma odasında ekmek arası dönerle kutladı. Fransız ekibinin oyuncuları ekmek arası dönerle poz verdi.