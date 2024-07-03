Ferdi Kadıoğlu, Hollanda basınına meydan okudu: Korkun bizden

A Milli Takım'ın başarılı oyuncularından Ferdi Kadıoğlu, Hollanda ile çeyrek finalde oynanacak mücadele öncesi duygularını paylaştı.

EURO 2024 çeyrek final turu maçında Hollanda ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da Ferdi Kadıoğlu, turu geçeceklerini inandığını açıkladı.

Avusturya maçı sonrası Hollanda basınına konuşan Ferdi, "Hollanda kesinlikle bizden korksun. Bir maça ne kadar enerji koyduğumuza bir bakın. Hücumda tehlikeli şanslar üretiyoruz, defansif olarak bugün çok iyiydik." ifadelerini kullandı.

FERDİ KADIOĞLU: HOLLANDA'DAKİ ARKADAŞLARIM TEBRİK ETTİ

Alt yaş kategorilerinde Hollanda milli takımı için oynayan Ferdi, "Az önce telefonumu kontrol ettim ve Hollanda'daki birçok arkadaşımın tebrik mesajlarını gördüm. Hollanda'daki arkadaşlarım Türkiye'yi destekliyor. Hepsine birer forma gönderdim. O formaları giymek zorundalar." dedi.

FERDİ KADIOĞLU: 12 KİŞİYİZ

Almanya'daki Türk taraftarlara değinen Ferdi Kadıoğlu, "Taraftarlarımızla birlikte sahada 12 kişiyiz. Tabii ki Almanya'da yaşayan çok sayıda Türk var ve bizi yalnız bırakmıyorlar. Biz de şimdi maksimum gücümüze ulaşmak istiyoruz. Finale kadar gidersek çok güzel olur." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye - Hollanda maçı 6 Temmuz Cumartesi saat 22.00'de Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.