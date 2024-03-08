Ferdi Kadıoğlu'nu beklerken transferde ters köşe! İsmail Kartal'dan şaşırtan açıklama

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Avrupa zaferinin ardından Jayden Oosterwolde'nin sürpriz transfer sürecini açıkladı. Fenerbahçe'de ilk önce Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılması beklenirken, Jayden Oosterwolde'nin gelişim süreci herkesi ters köşe yaptı... İşte İsmail Kartal'ın flaş açıklaması

Dün akşam oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi mücadelesinde, Union Saint-Gilloise deplasmanından 3-0'lık müthiş bir galibiyetle dönen Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

İSMAİL KARTAL'IN FENERBAHÇE'SİNDE FERDİ KADIOĞLU YERİNE JAYDEN OOSTERWOLDE TRANSFERİ

Jayden Oosterwolde gösterdiği üstün performansla her geçen gün potansiyelini gerçekleştirmeye yaklaşırken, genç yeteneğin farklı pozisyonlarda bu kadar verimli olabilmesi ve patlayıcı gücü herkesin dikkatini çekti!

Son dönemde Ferdi Kadıoğlu'nun transferi sık sık gündemi meşgul ederken, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan Jayden Oosterwolde için sürpriz transfer açıklaması geldi ve sürekli kendini geliştiren oyuncunun Avrupa'nın takibinde olabileceğini vurguladı.

Oosterwolde'nin atletizmine güvendiğini aktaran Kartal, "Yüksek performansta bize katkı sağlayacağına inandığım için terchimim Jayden'dan yana yaptım. Sezon başından bu yana sol bekte ve stoperde gelişimine ekip arkadaşlarıma büyük katkı sağladık. Oosterwolde, çalışmayı, oynamayı seven, söylediklerimi dikkate alan bir oyuncu. Kendisi de çalışmasıyla gelişimine büyük katkı sağladı. Geleceği parlak, büyük oyuncular içine girebileceğini düşünüyorum. Birçok büyük Avrupa kulübü Oosterwolde'yi takip ediyor. Oosterwolde çalışmalarının karşılığını aldı." düşüncelerini dile getirdi.

FENERBAHÇE'YE PİYANGO

Maç sonunda yayıncı kuruluşta açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, Ferdi Kadıoğlu'na ek olarak Jayden Oosterwolde için de çok büyük bir transfer girişiminin olabileceğini ve oyuncudan 25 milyon euro gibi bir gelir elde edilebileceğini ifade etti.