Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu serisinde oynanan Trapani Shark-Hapoel Netanel Holon karşılaşması, maç öncesi ve ilk çeyrekte yaşanan olaylarla tarihe geçti. 5'e 1 oynama imkanı kalmadığı için oyun sona erdi. Sadece 43 sayı atılan müsabaka için karar verildi.

Ekonomik sorunlarla boğuşan İtalyan temsilcisi Trapani Shark, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu serisinde Hapoel Netanel Holon mücadelesi için karşılaşmanın oynanacağı Bulgaristan'a sadece 5 oyuncuyla gitti.

3 OYUNCU SAHAYI TERK ETTİ

Maçın başlamasından kısa süre sonra Riccardo Rossato, Fabrizio Pugliatti ve Alessandro Cappelletti'nin sahayı terk etmesiyle Trapani Shark, parkede 2 oyuncuyla kaldı.

PATTI 5 FAUL İLE OYUN DIŞI KALDI

Bir süre iki oyuncuyla mücadele eden İtalyan ekibinde 2007 doğumlu Matteo Patti, 5'inci faulünü aldı. Bunun üzerine hakem, ilk çeyrekte bitime 3 dakika 6 saniye kala maçı durdurdu ve Hapoel Netanel Holon karşılaşmayı 38-5 kazandı.

FIBA KARARINI VERDİ

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Trapani Shark'ın sahada oynamaya hazır iki isimden daha az sayıda oyuncuya sahip olması nedeniyle Trapani aleyhine (38-5) 'hükmen mağlubiyet' olarak maçı tescil etti.

