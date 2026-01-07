FIBA Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen maç: Her şey 7 dakikada oldu bitti
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu serisinde oynanan Trapani Shark-Hapoel Netanel Holon karşılaşması, maç öncesi ve ilk çeyrekte yaşanan olaylarla tarihe geçti. 5'e 1 oynama imkanı kalmadığı için oyun sona erdi. Sadece 43 sayı atılan müsabaka için karar verildi.
- Trapani Shark, Hapoel Netanel Holon maçına sadece 5 oyuncuyla çıktı.
- Riccardo Rossato, Fabrizio Pugliatti ve Alessandro Cappelletti, maça başladıktan sonra sahayı terk etti..
- Matteo Patti 5. faulu alarak oyun dışında kaldı.
- Hakem, ilk çeyrekte 3 dakika 6 saniye kala maçı durdurdu.
- FIBA, Trapani aleyhine (38-5) hükmen mağlubiyet verdi.
Ekonomik sorunlarla boğuşan İtalyan temsilcisi Trapani Shark, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu serisinde Hapoel Netanel Holon mücadelesi için karşılaşmanın oynanacağı Bulgaristan'a sadece 5 oyuncuyla gitti.
3 OYUNCU SAHAYI TERK ETTİ
Maçın başlamasından kısa süre sonra Riccardo Rossato, Fabrizio Pugliatti ve Alessandro Cappelletti'nin sahayı terk etmesiyle Trapani Shark, parkede 2 oyuncuyla kaldı.
PATTI 5 FAUL İLE OYUN DIŞI KALDI
Bir süre iki oyuncuyla mücadele eden İtalyan ekibinde 2007 doğumlu Matteo Patti, 5'inci faulünü aldı. Bunun üzerine hakem, ilk çeyrekte bitime 3 dakika 6 saniye kala maçı durdurdu ve Hapoel Netanel Holon karşılaşmayı 38-5 kazandı.
FIBA KARARINI VERDİ
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Trapani Shark'ın sahada oynamaya hazır iki isimden daha az sayıda oyuncuya sahip olması nedeniyle Trapani aleyhine (38-5) 'hükmen mağlubiyet' olarak maçı tescil etti.