FIFA ceza yağdırdı! 5'i Süper Lig'den, 1'i 1.Lig'den 6 Türk takımına transfer yasağı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Türk takımların ceza yağdırdı. FIFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 5'i Süper Lig'den, 1'i 1.Lig'den 6 Türk takımına transfer yasağı getirildiğini duyurdu. İşte detaylar...

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bir Süper Lig takımına süresiz, dört Süper Lig ve bir 1. Lig takımına ise üçer dönem transfer yasağı getirildi. Yapılan açıklamaya göre ceza alan takımlar şöyle;

-Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’a süresiz,

-Adana Demirspor, Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve Konyaspor’a da 3’er dönem

-Trendyol 1. Lig’den de Eyüpspor’a 3 dönem

EYÜPSPOR'DAN AÇIKLAMA

Karar sonrası Eyüpspor'dan jet hızıyla bir açıklama geldi. Kulüp, yasak nedeninin swift sisteminde yaşanan problem sebebiyle ödemenin gerçekleşmesinden olduğunu duyurdu ve açıklamasında şu ifadelere yer verdi: