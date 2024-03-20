FIFA ceza yağdırdı! 5'i Süper Lig'den, 1'i 1.Lig'den 6 Türk takımına transfer yasağı
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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Türk takımların ceza yağdırdı. FIFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 5'i Süper Lig'den, 1'i 1.Lig'den 6 Türk takımına transfer yasağı getirildiğini duyurdu. İşte detaylar...
FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bir Süper Lig takımına süresiz, dört Süper Lig ve bir 1. Lig takımına ise üçer dönem transfer yasağı getirildi. Yapılan açıklamaya göre ceza alan takımlar şöyle;
-Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’a süresiz,
-Adana Demirspor, Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve Konyaspor’a da 3’er dönem
-Trendyol 1. Lig’den de Eyüpspor’a 3 dönem
EYÜPSPOR'DAN AÇIKLAMA
Karar sonrası Eyüpspor'dan jet hızıyla bir açıklama geldi. Kulüp, yasak nedeninin swift sisteminde yaşanan problem sebebiyle ödemenin gerçekleşmesinden olduğunu duyurdu ve açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Kulübümüz tarafından Jakhongir Urozov'un bir önceki kulübü Bunyodkor Kulübü ile transfer sözleşmesinden kaynaklanan 100.00 Euro transfer bedeli taksidinin ödenmesine ilişkin FIFA tarafından verilen karar uyarınca yapılması gereken ödeme, karşı kulübün tarafımıza bildirdiği banka swift sisteminde yaşanan aksaklıktan ötürü yapılamamıştır. Bu aksaklıktan dolayı yaşanan gecikmeden ötürü FIFA tarafından "alacak ödeninceye kadar" transfer yasağı konulmuş olup, ilgili doğru banka bilgisinin kulübümüze ulaşmasını müteakip 24 saat içinde ödeme yapılarak transfer yasağı kaldırılacaktır."