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Filip Kostic Fenerbahçe'de! Sözleşme detayları belli oldu

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Filip Kostic Fenerbahçe&#039;de! Sözleşme detayları belli oldu
Spor Haberleri

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Sırp futbolcusu Filip Kostic'in sezon sonuna kadar Fenerbahçe'ye kiralandığını duyurdu.

Fenerbahçe, Juventus'tan Filip Kostic'i resmen kadrosuna kattı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, oyuncunun Süper Lig'de tek sezonluğuna kiralık oynayacağı belirtildi.

Galatasaray'ın da ilgilendiği 31 yaşındaki oyuncu, kariyerini Fenerbahçe'de sürdürecek.

Filip Kostic Fenerbahçe'de! Sözleşme detayları belli oldu - 1. Resim

KOSTIC FENERBAHÇE'DE

Sarı-lacivertlilerin kiralama bedeli ödemeyeceği, sadece 2.5 milyon euroluk maaşını karşılayacağı öğrenildi.

Geçen sezon 33 maça çıkan Kostic, 4 asist yaptı.

Piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen Filip Kostic'in Juventus ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI

Filip Kostic, kendisini sarı lacivert renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı. 

Kulübümüzün, Juventus’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı oyuncu Filip Kostic, düzenlenen törenle kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmemize imza attı. 

Kostic, taraftarlarımızın önünde sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyledi.

 

Düzenleyen:  - Spor
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