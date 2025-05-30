Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Forma giymiyor, talipleri artıyor! Bir Avrupa ekibinin daha listesinde

Forma giymiyor, talipleri artıyor! Bir Avrupa ekibinin daha listesinde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Forma giymiyor, talipleri artıyor! Bir Avrupa ekibinin daha listesinde
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 9'uncu ayında geçirdiği sakatlığın ardından sezonu kapatan Jayden Oosterwolde'nin talipleri artıyor. Bir Avrupa ekibi daha listesine Hollandalı ismi dahil etti.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanan Samsunspor-Fenerbahçe maçında sakatlanan ve ardından operasyon geçiren Jayden Oosterwolde, sezonu kapatmıştı.

Çalışmalarına uzun bir süre yurt dışında devam eden, Nisan ayında Türkiye'ye dönen başarılı isim ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Forma giymiyor, talipleri artıyor! Bir Avrupa ekibinin daha listesinde - 1. Resim

TALİPLERİ ARTIYOR

Uzun zamandır forma giymeyen Oosterwolde'nin talipleri her geçen gün artıyor.

Fotomaç'ın haberine göre; PSV, Napoli ve West Ham United'ın ardından şimdi de Newcastle United'ın yıldız ismi gündemine aldığı iddia edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

30 Mayıs Cuma bu akşam maç var mı, hangi maçlar var? Bugün derbi var mı, kimin maçı var? 30 Mayıs maç programı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Nusret Gökçe'nin yeni işi gündem oldu! Ali Koç böyle reklamını yaptı - SporAli Koç'a bedavaya reklam yaptırdıOsimhen ile karşılıklı göbek atmıştı! Kadir Ircı'dan üzen haber - SporOsimhen ile karşılıklı göbek atmıştı! O isimden üzen haberAcun Ilıcalı'dan sürpriz hamle! Süper Lig'e damga vuran isimle masaya oturdu - SporAcun Ilıcalı'dan sürpriz hamleFenerbahçe'nin yıldızı Türkiye'yi terk etti! Yerine düşünülen isim bile belli - SporFenerbahçe'nin yıldızı Türkiye'yi terk ettiAncak formasını alırlar! Serdal Adalı'dan Galatasaray ve Rafa Silva iddialarına cevap - SporAncak formasını alırlar! Serdal Adalı'dan Galatasaray ve Rafa Silva iddialarına cevap14 yılda 19 kupa gözyaşıyla veda! Fernando Muslera, Galatasaray defterini kapattı - SporMuslera, Galatasaray defterini kapattı!
Sonraki Haber Yükleniyor...