Forma giymiyor, talipleri artıyor! Bir Avrupa ekibinin daha listesinde
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Süper Lig'in 9'uncu ayında geçirdiği sakatlığın ardından sezonu kapatan Jayden Oosterwolde'nin talipleri artıyor. Bir Avrupa ekibi daha listesine Hollandalı ismi dahil etti.
Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanan Samsunspor-Fenerbahçe maçında sakatlanan ve ardından operasyon geçiren Jayden Oosterwolde, sezonu kapatmıştı.
Çalışmalarına uzun bir süre yurt dışında devam eden, Nisan ayında Türkiye'ye dönen başarılı isim ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
TALİPLERİ ARTIYOR
Uzun zamandır forma giymeyen Oosterwolde'nin talipleri her geçen gün artıyor.
Fotomaç'ın haberine göre; PSV, Napoli ve West Ham United'ın ardından şimdi de Newcastle United'ın yıldız ismi gündemine aldığı iddia edildi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sinem Eryılmaz