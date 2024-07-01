Fransa çeyrek finalde! Belçika son dakikalarda yıkıldı

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 1 Temmuz 2024 21:04 - Güncelleme: 1 Temmuz 2024 21:40 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Avrupa Şampiyonası'nda son 16 mücadelesinde Fransa ve Belçika karşı karşıya geldi. Fransa, 85.dakikada Vertonghen'in kendi kalesine attığı golle sahadan galip ayrıldı ve çeyrek finale yükseldi.