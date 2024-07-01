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Fransa çeyrek finalde! Belçika son dakikalarda yıkıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fransa çeyrek finalde! Belçika son dakikalarda yıkıldı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa Şampiyonası'nda son 16 mücadelesinde Fransa ve Belçika karşı karşıya geldi. Fransa, 85.dakikada Vertonghen'in kendi kalesine attığı golle sahadan galip ayrıldı ve çeyrek finale yükseldi.

EURO 2024'te son 16 mücadelesinde Fransa ve Belçika kozlarını paylaştı. Büyük bölümü golsüz geçen mücadelenin 85.dakikasında Vertonghen topu kendi ağların gönderdi ve Fransa sahadan 1-0 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

Fransa çeyrek finalde! Belçika son dakikalarda yıkıldı - 1. Resim

FRANSA RAKİBİNİ BEKLİYOR

Portekiz ile Slovenya arasında oynanacak son 16 turu maçının kazananı çeyrek finalde Fransa'nın rakibi olacak. İki takımı karşı karşıya getirecek çeyrek final maçı 5 Temmuz günü Hamburg'ta oynanacak. 

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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