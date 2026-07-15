Türkiye Gazetesi
Fransa'da Zinedine Zidane sesleri: Aylardır hiçbir teklifi dinlemedi
2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya'ya yarı finalde elenen Fransa'da teknik direktör değişikliği gündemde. Fransa Futbol Federasyonu'nun, Didier Deschamps'ın ayrılığı sonrası Zinedine Zidane ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Özetle DinleFransa'da Zinedine Zidane sesleri: Aylardır hiçbir...
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Spor az önce
Fransa, 2026 Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından teknik direktör Zinedine Zidane ile anlaşmayı hedefliyor.
- Fransa, İspanya'ya 2-0 yenilerek 2026 FIFA Dünya Kupası'na yarı finalde veda etti.
- Didier Deschamps'ın görevinden ayrılması sonrası Zinedine Zidane'ın göreve geleceği öne sürülüyor.
- Fransa Futbol Federasyonu, Dünya Kupası sonrası Zidane ile sözleşme imzalamayı hedefliyor.
- Zinedine Zidane, son 8 ay içinde gelen teklifleri değerlendirmedi.
- 54 yaşındaki teknik adamın tek hedefinin Fransa Milli Takımı'nın başına geçmek olduğu belirtildi.
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İspanya'ya 2-0 mağlup olarak 2026 FIFA Dünya Kupası'na yarı finalde veda eden Fransa'da teknik direktör değişikliği konuşuluyor. Uzun yıllardır milli takımın başında bulunan Didier Deschamps'ın görevinden ayrılmasının ardından Zinedine Zidane'ın göreve geleceği öne sürüldü.
DÜNYA KUPASI BEKLENİYOR
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fransa Futbol Federasyonu, Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından Zidane ile sözleşme imzalamayı hedefliyor.
Zidane'ın son 8 ay içinde kendisine gelen hiçbir teklifi değerlendirmediği belirtildi. Son olarak Real Madrid'de görev yapan 54 yaşındaki teknik adamın, tek hedefinin Fransa Milli Takımı'nın başına geçmek olduğu belirtildi.
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