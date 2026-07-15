2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya'ya yarı finalde elenen Fransa'da teknik direktör değişikliği gündemde. Fransa Futbol Federasyonu'nun, Didier Deschamps'ın ayrılığı sonrası Zinedine Zidane ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

İspanya'ya 2-0 mağlup olarak 2026 FIFA Dünya Kupası'na yarı finalde veda eden Fransa'da teknik direktör değişikliği konuşuluyor. Uzun yıllardır milli takımın başında bulunan Didier Deschamps'ın görevinden ayrılmasının ardından Zinedine Zidane'ın göreve geleceği öne sürüldü.

Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 3 Şampiyonlar Ligi zaferi, 2 UEFA Süper Kupa, 2 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 2 İspanya LaLiga şampiyonluğu ve İspanya Süper Kupası kazandı.

DÜNYA KUPASI BEKLENİYOR

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fransa Futbol Federasyonu, Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından Zidane ile sözleşme imzalamayı hedefliyor.

Zidane'ın son 8 ay içinde kendisine gelen hiçbir teklifi değerlendirmediği belirtildi. Son olarak Real Madrid'de görev yapan 54 yaşındaki teknik adamın, tek hedefinin Fransa Milli Takımı'nın başına geçmek olduğu belirtildi.

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