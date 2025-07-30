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Fransa'daki kaleci transferleri Trabzon'u etkileyecek! Sürpriz talip

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fransa&#039;daki kaleci transferleri Trabzon&#039;u etkileyecek! Sürpriz talip
Trabzonspor, Uğurcan Çakır, PSG, Lille, Beşiktaş, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’un sözleşme uzattığı kaleci Uğurcan Çakır şimdilik yuvada kalmış gibi görünüyordu ama Fransa’daki kaleci gelişmeleri Karadeniz’de dalga oluşturacak gibi.

PSG kulübü ile, G.Saray’ın da gündeminde yer alan Gianluigi Donnarumma’yı gözden çıkardı. Yerine düşündüğü isim ise Lille’den Lucas Chevalier. Fransız ekibi 23 yaşındaki kalecisinin ayrılık ihtimaline karşı dört  aday belirledi. Onlardan birisi de Trabzon’un kaptanı Uğurcan Çakır.  

Fransa'daki kaleci transferleri Trabzon'u etkileyecek! Sürpriz talip - 1. Resim

AVRUPA'YA SICAK

Donnarumma’nın ayrılığı sonrasında PSG’nin bir numaralı kaleci adayı Lille’den Lucas Chevalier. L’Equipe gazetesine göre PSG, genç kaleci ve PSG ile beş yıllık sözleşme konusunda prensipte anlaşmaya vardı. Lille ise 40 milyon avro talep ediyor. Lille, Chevalier’in ayrılığına karşı Nijmegen’den Robin Roefs, Toulouse’tan Guillaume Restes, Marsilya’dan Jeffrey De Lange ve Trabzonspor’dan Uğurcan’ı listesine almış durumda.

MONACO OLMAMIŞTI

Monaco’nun 10 milyon avro civarındaki teklifine olumsuz bakan yönetim, Uğurcan Çakır konusunda yeni tekliflere açık.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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