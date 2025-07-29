İngiliz devi peşindeydi! Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz hamlesi
Galatasaray'dan, İngiliz kulübü Nottingham Forest'in peşinde olduğu hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz için hamle geldi. Aslan, Barış Alper Yılmaz’ın sözleşmesinin 2028’e kadar uzattı.
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için kararını verdi. Galatasaray, İngiliz kulübü Nottingham Forest'in 30 milyon Avro'yu gözden çıkardığı milli futbolcu Barış'ın sözleşmesini uzattı.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR UZATILDI
Yaz transfer dönemi çalışmalarına devam eden Galatasaray, 25 yaşındaki oyuncusu Barış Alper Yılmaz’ın sözleşmesini yeniledi. Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz’ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
48 MAÇTA 14 GOL 6 ASİST
Barış Alpğer Yılmaz, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 48 müsabakada forma giydi ve 14 gol, 6 asistlik performans sergiledi.