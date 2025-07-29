İngiliz devi peşindeydi! Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz hamlesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 29 Temmuz 2025 20:12 - Güncelleme: 29 Temmuz 2025 20:21 - Güncelleme:

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Galatasaray'dan, İngiliz kulübü Nottingham Forest'in peşinde olduğu hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz için hamle geldi. Aslan, Barış Alper Yılmaz’ın sözleşmesinin 2028’e kadar uzattı.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için kararını verdi. Galatasaray, İngiliz kulübü Nottingham Forest'in 30 milyon Avro'yu gözden çıkardığı milli futbolcu Barış'ın sözleşmesini uzattı. İlgili Haber Transferin en çok konuşulan isimlerinden! Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması geldi SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR UZATILDI Yaz transfer dönemi çalışmalarına devam eden Galatasaray, 25 yaşındaki oyuncusu Barış Alper Yılmaz’ın sözleşmesini yeniledi. Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz’ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. 48 MAÇTA 14 GOL 6 ASİST Barış Alpğer Yılmaz, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 48 müsabakada forma giydi ve 14 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Baki Sancak