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    Futbolun efsanesi hastalığını 'bir sene ömrüm kaldı' diyerek duyurdu

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Adı sık sık Beşiktaş'la anılan İsveçli teknik direktör Sven-Göran Eriksson kansere yakalandı. 75 yaşındaki teknik adam, "Bununla elimden geldiğince mücadele etmeliyim. Belki bir sene, belki daha az veya belki daha fazla" dedi.

    Futbolun efsanesi hastalığını &#039;bir sene ömrüm kaldı&#039; diyerek duyurdu
    Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Bir dönem Beşiktaş için İstanbul'a gelen ancak siyah beyazlı kulüple anlaşma sağlayamayan İsveçli teknik direktör Sven-Göran Eriksson, kansere yakalandığını duyurdu.

    İsveç radyosu P1'e açıklamalarda bulunan 75 yaşındaki Eriksson, "Herkes benim iyi olmayan bir hastalığım olduğunu anlıyor ve bu kanser. Bununla elimden geldiğince mücadele etmeliyim. Belki bir sene, belki daha az veya belki daha fazla" ifadelerini kullandı.

    Hayata olumlu bakmak gerektiğini belirten Eriksson, "Olumsuzlukların içinde debelenmeyin çünkü bu en büyük olumsuzluktur. Olayların olumlu yanlarını görün" diye konuştu.

    AVRUPA DEVLERİNİ ÇALIŞTIRDI

    Daha önce Benfica, Roma, Fiorentina, Lazio ve Manchester City gibi Avrupa'nın önemli takımlarında görev alan İsveçli teknik adam, milli düzeyde ise İngiltere, Meksika, Fildişi Sahili ve Filipinler'i çalıştırmıştı.

    Eriksson, son olarak Aralık 2022'de İsveç 3. Lig ekibi IF Karlstad'da sportif direktörlük koltuğuna oturmuş, şubat 2023'te ise sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmıştı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Kanser
    Haberler > Spor > Futbolun efsanesi hastalığını 'bir sene ömrüm kaldı' diyerek duyurdu
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