Galatasaray - Beşiktaş U19 derbisinde 2 gol, bir de kaçan penaltı
Galatasaray ile Beşiktaş, U19 PAF Ligi 8'inci hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan müsabaka 1-1 sonuçlandı. Sarı-kırmızılı takımın eski oyuncusu Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Balta, derbi maçta penaltı kaçırdı.
Galatasaray'ı öne geçiren golü 38'inci dakikada Berk Kızıldemir attı. Beşiktaş'ta beraberliği getiren isim 78'inci dakikada Ozan Sevim oldu. Sarı-kırmızılar, 42'inci dakikada Çağrı Balta ile penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonuçla ev sahibi, ligde puanını 13 yaptı. Siyah-beyazlılar da 16 puana yükseldi.
