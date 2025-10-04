Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray - Beşiktaş U19 derbisinde 2 gol, bir de kaçan penaltı

Galatasaray - Beşiktaş U19 derbisinde 2 gol, bir de kaçan penaltı

Galatasaray ile Beşiktaş, U19 PAF Ligi 8'inci hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan müsabaka 1-1 sonuçlandı. Sarı-kırmızılı takımın eski oyuncusu Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Balta, derbi maçta penaltı kaçırdı.

U19 PAF Ligi 8'inci hafta maçında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray'ı öne geçiren golü 38'inci dakikada Berk Kızıldemir attı. Beşiktaş'ta beraberliği getiren isim 78'inci dakikada Ozan Sevim oldu. Sarı-kırmızılar, 42'inci dakikada Çağrı Balta ile penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla ev sahibi, ligde puanını 13 yaptı. Siyah-beyazlılar da 16 puana yükseldi.

