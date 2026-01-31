Galatasaray kadrosunda 3 değişiklik: Şampiyonlar Ligi için son gün 5 Şubat
Galatasaray, Serie A devi Juventus ile son 16 takım arasında yazdırma mücadelesi vereceği Şampiyonlar Ligi play-off turu öncesi UEFA'ya bildirilen listeyi güncelleyecek. Sarı-kırmızılıların, Avrupa kadrosunda 3 değişiklik hakkı bulunuyor.
- Galatasaray, Juventus maçları öncesinde kadrosunu güncelleyecek.
- Eylül 2025'te UEFA'ya bildirilen listede 3 değişiklik hakkı bulunuyor.
- Napoli'den kiralanan Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang, Girona'dan satın alma opsiyonlu alınan Kolombilyalı oyuncu Yaser Asprilla, listeye dahil edilecek.
- Üçüncü isim için yeni transfer bekleniyor.
- UEFA'ya yapılacak değişiklikler için 5 Şubat saat 23.59'a süre bulunuyor.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında lig etabını 20'nci sırada yer alan Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek için Juventus engelini aşmayı gerekiyor.
İtalyan ekibiyle oynayacağı 2 kritik maç öncesinde sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz eylül ayında UEFA'ya bildirdiği listede 3 değişiklik yapabilecek. Galatasaray, bu hakkını yeni transferleri kadroya dahil etmek için kullanacak.
2 İSİM BELLİ, YENİ TRANSFER SIRADA
Napoli'den kiralanan Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang ve Girona'dan satın alma opsiyonlu alınan Kolobiyalı oyuncu Yaser Asprilla, UEFA listesinde yer alacak. Sarı-kırmızılılar, üçüncü isim için yeni transferi bekliyor.
SON TARİH 5 ŞUBAT SAAT 23.59
Avrupa'nın büyük liglerinde transfer dönemi 3 Şubat'ta, Türkiye'de ise 6 Şubat Cuma günü sona erecek. UEFA'ya yapılacak değişiklikleri için 5 Şubat Perşembe saat 23.59'a süre bulunuyor.