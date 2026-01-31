Galatasaray, Serie A devi Juventus ile son 16 takım arasında yazdırma mücadelesi vereceği Şampiyonlar Ligi play-off turu öncesi UEFA'ya bildirilen listeyi güncelleyecek. Sarı-kırmızılıların, Avrupa kadrosunda 3 değişiklik hakkı bulunuyor.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında lig etabını 20'nci sırada yer alan Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek için Juventus engelini aşmayı gerekiyor.



İtalyan ekibiyle oynayacağı 2 kritik maç öncesinde sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz eylül ayında UEFA'ya bildirdiği listede 3 değişiklik yapabilecek. Galatasaray, bu hakkını yeni transferleri kadroya dahil etmek için kullanacak.

Noa Lang

2 İSİM BELLİ, YENİ TRANSFER SIRADA

Napoli'den kiralanan Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang ve Girona'dan satın alma opsiyonlu alınan Kolobiyalı oyuncu Yaser Asprilla, UEFA listesinde yer alacak. Sarı-kırmızılılar, üçüncü isim için yeni transferi bekliyor.

Yaser Asprilla

SON TARİH 5 ŞUBAT SAAT 23.59

Avrupa'nın büyük liglerinde transfer dönemi 3 Şubat'ta, Türkiye'de ise 6 Şubat Cuma günü sona erecek. UEFA'ya yapılacak değişiklikleri için 5 Şubat Perşembe saat 23.59'a süre bulunuyor.

