Galatasaray maçı öncesi Manchester City'de büyük şok!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Manchester City'de 2 yıldızdan kötü haber geldi.
Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının son maçında Galatasaray'ı İngiltere'de konuk edecek olan Manchester City'de 2 savunmacı sakatlandı.
Premier Lig'de son haftada aldığı beraberliklerle şampiyonluk yarışında lider Arsenal'in 6 puan gerisine düşen Maviler'e yıldız savunmacılardan kötü haber geldi.
GALATASARAY'A KARŞI YOKLAR
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Pep Guardiola'nın savunmada vazgeçemediği Ruben Dias ve Josko Gvardiol, sakatlık nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.
Manchester City ve Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının son maçında 28 Ocak Çarşamba günü 23.00'te Etihad Stadyumu'nda karşılaşacak.
