İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da beklentileri karşılayamayan Ruben Amorim ile yollar ayrılırken Ole Gunnar Solskjaer'in takıma geri dönebileceği iddia edildi.

Manchester United'da Portekizli Ruben Amorim ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğu için hareketli saatler yaşanıyor.

SOLSKJAER DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre; eski teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, kulübün kararını beklediğini ve geçici hocalık görevine sıcak baktığını duyurdu.

Ole Gunnar Solskjaer

EVANS YARDIMCI ANTRENÖRLÜĞE HAZIR

Kulübün efsane isimlerinden Jonny Evans da teknik ekibe katılmaya hazır olduğu belirtildi. BBC'nin haberine göre; Evans, Manchester United'a yardımcı antrenör olarak hemen geri dönmeye olumlu yaklaşıyor.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Manchester United'ın başına Kasım 2024'te geçen Portekizli Teknik Direktör Ruben Amorim, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselme başarısı göstermişti. Ruben Amorim yönetimindeki Manchester, toplam 63 maçta 25 galibiyet, 15 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı.

