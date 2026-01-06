Ole Gunnar Solskjaer geri dönebilir: Yeşil ışık yaktı
İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da beklentileri karşılayamayan Ruben Amorim ile yollar ayrılırken Ole Gunnar Solskjaer'in takıma geri dönebileceği iddia edildi.
Manchester United'da Portekizli Ruben Amorim ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğu için hareketli saatler yaşanıyor.
Manuel Neuer'den açıklama: Bayern Münih'te devam edecek mi?
SOLSKJAER DÖNMEYE SICAK BAKIYOR
Fabrizio Romano'nun haberine göre; eski teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, kulübün kararını beklediğini ve geçici hocalık görevine sıcak baktığını duyurdu.
EVANS YARDIMCI ANTRENÖRLÜĞE HAZIR
Kulübün efsane isimlerinden Jonny Evans da teknik ekibe katılmaya hazır olduğu belirtildi. BBC'nin haberine göre; Evans, Manchester United'a yardımcı antrenör olarak hemen geri dönmeye olumlu yaklaşıyor.
BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Manchester United'ın başına Kasım 2024'te geçen Portekizli Teknik Direktör Ruben Amorim, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselme başarısı göstermişti. Ruben Amorim yönetimindeki Manchester, toplam 63 maçta 25 galibiyet, 15 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı.