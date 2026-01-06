Bayern Münih ile olan kontratı 30 Haziran itibarıyla sona erecek tecrübeli file bekçisi Manuel Neuer, Alman kulübü ile devam eden yeni sözleşme görüşmeleri hakkında konuştu.

Bundesliga devi Bayern Münih'in 39 yaşındaki kalecisi Manuel Neuer, geleceğiyle ilgili kararını önümüzdeki aylarda vereceğini ifade etti.

"MART SONU KARAR VERİLMİŞ OLUR"

Alman file bekçisi, "Pozitif hissediyorum ama biraz beklemek ve önümüzdeki birkaç ayın nasıl geçeceğini görmek istiyorum. İyi bir performans sergilemeye çalışacağım. Mart sonu ya da nisan ayına doğru karar verilmiş olur. O zamana kadar kaç maç oynadığımı ve kendimi nasıl hissettiğimi daha net bileceğim" ifadelerini kullandı.

Manuel Neuer

"YAKINDA 40 OLACAĞIM"

Bayern Münih'e 2011 yılında Schalke'den 30 milyon euro bonservis karşılığında transfer olan Neuer, "Yakında 40 yaşıma gireceğim, bu nedenle kariyerime devam etme kararını tam bir güvenle alıp alamayacağımı da değerlendirmem gerekiyor. Kulüple aramızdaki diyalog çok iyi, gerisi zamanla netleşecek" değerlendirmesini yaptı.

