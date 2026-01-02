A Milli Takım'ın başında çıktığı 20 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Stefan Kuntz, Bundesliga ekibi Hamburg'da sportif direktörlük görevinden ayrıldı. 63 yaşındaki Alman futbol adamının ayrılığı kendisinin istediği belirtildi.

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğünü yaptığı 2021-2023 yılları arasında 1,95 puan ortalaması yakalayan Stefan Kuntz, Bundesliga ekibi Hamburg'dan sözleşmesinin feshini istedi. Alman kulübü, talebi kabul ettiğini duyurdu.

"SÖZLEŞMEMİ DERHAL FESHEDİN"

Hamburg'dan yapılan açıklamada, "63 yaşındaki Kuntz, ailevi nedenlerle kulübün denetleme kurulundan sözleşmesinin 31 Aralık 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere derhal feshedilmesini istemişti. Denetleme kurulu da bu talebi kabul etti" denildi.

Stefan Kuntz

KUNTZ'TAN İLK AÇIKLAMA

Bu açıklama ile Stefan Kuntz, Bundesliga'da bu sezon çıktığı 15 maçta topladığı 16 puanla 13'üncü sırada yer alan Hamburg'daki spotrif direktörlük görevinden resmen ayrılmış oldu.

Kuntz, yaptığı açıklamada, "Bazen futboldan daha önemli şeyler vardır. Benim için şu an durum bu. Buna saygı gösterilmesini rica ediyorum. HSV’a bu harika 1,5 yıl için teşekkür eder, tüm takımlara ve kulüp çalışanlarına başarılar dilerim" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası