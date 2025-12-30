Galatasaray'dan Ocak 2024'te 30 milyon euro bonservis karşılığında Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, yaklaşık iki aydır kadroya giremiyor. Alman basını, Galatasaray'ın devre arası transfer gündeminde olduğu konuşulan Boey krizinin perde arkasını yazdı.

Bayern Münih'te eylül ve ekim ayları arasında üst üste 5 Bundesliga maçına ilk 11'de başlayan Sacha Boey, yaklaşık 2 ay önce mücadele ettiği Bayer Leverkusen karşılaşmasından bu yana formaya hasret kaldı.

Sacha Boey'un Bayern Münih ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor

BOEY İLE KOMPANY ARASINDA GERGİNLİK

Fransız sağ bekin süre alamamasıyla ilgili olarak Alman basınında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Abendzeitung'un haberine göre; Sacha Boey ile Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany ile arasında geçen olay krize dönüştü.

Vincent Kompany

Bir maç sırasında Boey'den oyuna girmek için hazırlanmasını isteyen Kompany'nin, Fransız oyuncunun yavaş hareket etmesine sinirlendiği ve değişikliği iptal ettiği ileri sürüldü. Belçikalı teknik adam, bu olaydan sonra 25 yaşındaki futbolcuya bir daha forma şansı vermedi.

DEVRE ARASINDA İKİ TALİP

Sacha Boey'in, teknik direktörünün gözünden düştüğü; güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen sağ bek ile eski takımı Galatasaray ve Crystal Palace'ın ilgilendiği iddia edildi.

