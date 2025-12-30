Okan Buruk'tan Metehan Baltacı'ya cezaevi ziyareti! 3 haftada 5 kilo verdi, talebi dikkat çekti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bahis ve şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında 8 Aralık'tan bu yana cezaevinde olan Metehan Baltacı konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, genç futbolcuyu ziyaret etti. Baltacı'nın cezaevi yönetiminden talebi ortaya çıktı.
- Metehan Baltacı'ya, bahis soruşturması kapsamında 10 Kasım'da TFF tarafından 9 ay hak mahrumiyeti cezası verildi. 8 Aralık'ta ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında cezaevine gönderildi.
- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, genç futbolcuyu cezaevinde ziyaret etti.
- Baltacı, sigara içilmeyen bir koğuşa alındı ve karşılaşmaları takip edebilmek için yayıncı kuruluş talebinde bulundu.
- Profesyonel beslenme düzeninden uzak kaldığı için yaklaşık 5 kilogram kilo kaybı yaşadı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bahis soruşturması kapsamında 10 Kasım'da hakkında 9 ay hak mahrumiyeti cezası kararı çıkan Metehan Baltacı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ise 8 Aralık'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3 haftadır tutuklu olan genç futbolcusuna ziyarette bulundu.
SİGARA İÇİLMEYEN KOĞUŞA ALINDI
HT Spor'da yer alan habere göre; 23 yaşındaki savunma oyuncusu, sigara içilmeyen bir koğuşa alındı.
Yaklaşık iki aydır sahalardan uzak kalan futbolcunun, cezaevi yönetiminden karşılaşmaları takip edebilmek adına yayıncı kuruluş talebinde bulunduğu öğrenildi.
5 KİLO VERDİ
Metehan Baltacı'nın, profesyonel sporcu beslenme düzeninden uzak kaldığı için 5 kilograma yakın kilo kaybı yaşadığı belirtildi.