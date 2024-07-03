Galatasaray, Mertens ile sözleşme uzattığını açıkladı! Belçikalı yıldızın maaşı belli oldu
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Galatasaray, Belçikalı yıldız oyuncusu Dries Mertens'le sözleşme uzattığını açıkladı. Mertens'in, Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, 37 yaşındaki Mertens'in sözleşmesinin 2024-2025 sezonu sonuna kadar uzatıldığı ifade edildi.
Sarı-kırmızılılar, gelecek sezon için Mertens'e 2 milyon 900 bin Euro ödeneceğini açıkladı.
2 ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Belçikalı yıldız, 2022-2023 sezonu başında Galatasaray'a transfer oldu ve 2 Süper Lig, 1 Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.
Tecrübeli oyuncu, Galatasaray formasıyla çıktığı 84 maçta 19 gol attı.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi