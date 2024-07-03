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Galatasaray, Mertens ile sözleşme uzattığını açıkladı! Belçikalı yıldızın maaşı belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray, Mertens ile sözleşme uzattığını açıkladı! Belçikalı yıldızın maaşı belli oldu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Belçikalı yıldız oyuncusu Dries Mertens'le sözleşme uzattığını açıkladı. Mertens'in, Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, 37 yaşındaki Mertens'in sözleşmesinin 2024-2025 sezonu sonuna kadar uzatıldığı ifade edildi.

Sarı-kırmızılılar, gelecek sezon için Mertens'e 2 milyon 900 bin Euro ödeneceğini açıkladı.

2 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Belçikalı yıldız, 2022-2023 sezonu başında Galatasaray'a transfer oldu ve 2 Süper Lig, 1 Süper Kupa şampiyonluğu kazandı. 

Tecrübeli oyuncu, Galatasaray formasıyla çıktığı 84 maçta 19 gol attı.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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