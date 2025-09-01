Galatasaray rekorlarla başladı: Hiç kaybetmedi, gol yağdırdı

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray, Süper Lig'in ilk 4 haftasında en çok gol atan takım oldu. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, milli maç arasına 4'te 4 ile giriyor.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2025-2026 sezonuna da çok iyi başladı. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 4 karşılaşmadan galip ayrılırken, milli maçlar için verilen araya lider olarak girdi.

PUAN KAYBI YAŞAMAYAN TEK TAKIM

Galatasaray, ligin 4 haftasında Gaziantep FK ve Kayserispor ile deplasmanda, Fatih Karagümrük ve Çaykur Rizespor ile evinde oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu 4 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı ve ligde puan kaybetmeyen tek takım oldu. Liderlik koltuğunda yer alan Aslan, verilen aranın ardından Eyüpspor'a konuk olacak.

Galatasaray, milli araya kayıpsız gidiyor - 1. Resim

EN ÇOK GOL ATAN TAKIM

Galatasaray oynadığı maçlarda hem hücumda hem de savunmada başarılı performanslar sergiledi. Sarı-kırmızılılar, toplam 13 kez fileleri havalandırırken, bu alanda ilk sırada yer aldı. Savunmadaki başarısını skora da yansıtan Aslan, kalesinde sadece bir gol gördü ve en az gol yiyen takımlar arasında bulunuyor. Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın takımdan ayrılmasının ardından kaleye geçen Günay Güvenç de yaptığı başarılı kurtarışlarıyla dikkat çekti.

BARIŞ ALPER YILMAZ VE EREN ELMALI, 3'ER GOL ATTI

Sarı-kırmızılılarda ilk 4 hafta en golcü futbolcular, Barış Alper Yılmaz ile Eren Elmalı oldu. İki futbolcu, 3'er gol sevinci yaşarken, Mauro Icardi ile Victor Osimhen 2'şer, Leroy Sane ile Davinson Sanchez de 1'er gol kaydetti. Ayrıca Fatih Karagümrük karşılaşmasında da Fatih Kurucuk kendi kalesine attı.

Galatasaray, milli araya kayıpsız gidiyor - 2. Resim


20 FUTBOLCU OYNADI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oynadıkları 4 karşılaşmada toplam 20 futbolcusuna görev verdi. Bu futbolcuların 12'si 4 müsabakada da görev alırken, Günay Güvenç ile Abdülkerim Bardakcı ise oyundan çıkmadı. Buruk, hazırlık maçlarında başarılı maçlar çıkaran 18 yaşındaki defans oyuncusu Arda Ünyay'a da bir mücadelede şans verdi.

Galatasaray, milli araya kayıpsız gidiyor - 3. Resim

 

SANE'DEN 1 GOL 1 ASİST

Yeni transferlerden Alman futbolcu Leroy Sane, ligde 4 maçta da oynadı. Sane, görev aldığı müsabakalarda 1 gol, 1 asistle mücadele etti. 29 yaşındaki futbolcu, bu istatistikleri, Kayserispor ile deplasmanda oynadıkları karşılaşmada yaptı.

ICARDI GOLLE DÖNDÜ

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynadıkları müsabakada sakatlanan Arjantinli golcü Mauro Icardi, 2. haftada RAMS Park'ta oynanan Fatih Karagümrük mücadelesiyle 281 gün sonra sahalara döndü. Ligde 3 maçta süre alan Icardi, Karagümrük ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında gol sevinci yaşadı.

Galatasaray, milli araya kayıpsız gidiyor - 5. Resim

OSIMHEN KALDIĞI YERDEN DEVAM

Geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen, bu sezon da 75 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer edilen Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, oynadığı 3 maçın 2'sine 11'de başladı. Geçtiğimiz sezon gol kralı olan Osimhen, bu sezon da rakip fileleri 2 defa havalandırdı.

