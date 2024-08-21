Galatasaray Şampiyonlar Ligi vizesi için sahaya çıkıyor
Spor Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Young Boys'a konuk oluyor. Maç saat 22.00'da TRT1'den şifresiz olarak yayınlanacak.
Geçtiğimiz sene süper ligi rekor puanla şampiyon olarak tamamlayan temsilcimiz Galatasaray, Avrupa'daki ilk sınavını İsviçre takımı Young Boys'a karşı verecek. Maç saat 22.00'da TRT1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak.
OKAN BURUK CEZALI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys müsabakalarında yedek kulübesindeki yerini alamayacak.
Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nden elendiği Sparta Prag maçının ardından yaşananlardan dolayı UEFA Disiplin Kurulu, Okan Buruk'a 2 maç ceza verdi.
Tecrübeli teknik adam, Young Boys ile yapılacak 2 maçta da yedek kulübesi ve soyunma odasına giremeyecek.
MUHTEMEL 11'LER
Young Boys: Ballimoos, Blum, Conte, Pfeiffer, Hadjam, Niasse, Lauper, Monteiro, Itten, Lugrinic, Males
Galatasaray: Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Sara, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı