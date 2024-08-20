Şampiyonlar Ligi play-off aşamasındaki en değerli takımlar belli oldu! Galatasaray sürpriz yaptı
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Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında Galatasaray, ilk maçını Young Boys ile yapacak. Şampiyonlar Ligi play-off aşamasındaki en değerli takımlar belli oldu. Galatasaray sıralamadaki yeri dikkat çekti. İşte en değerli takımlar...
Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında Galatasaray, ilk maçını Young Boys ile yapacak.
Galatasaray ve rakibi Young Boys'un Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında en değerli takımlar sıralamasındaki yeri belli oldu.
Galatasaray ve rakibi Young Boys'un Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında en değerli takımlar sıralamasındaki yeri belli oldu.
Karabağ-18 milyon EURO
Slovan Bratislava-20.6 milyon EURO
Bodo/Glimt-37.6 milyon EURO
Malmö -41.5 milyon EURO
Midtjylland-58.7 milyon EURO
Young Boys-64.3 milyon EURO
Kızılyıldız-70.6 milyon EURO
Dinamo Zagreb-72.8 milyon EURO
Sparta Prag-74.9 milyon EURO
Dinamo Kiev-76.7 milyon EURO
Slavia Prag-86.5 milyon EURO
Salzburg-177.7 milyon EURO
Galatasaray-210.5 milyon EURO
Lille-241 milyon EURO