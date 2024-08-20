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Haberler > Spor > Şampiyonlar Ligi play-off aşamasındaki en değerli takımlar belli oldu! Galatasaray sürpriz yaptı

Şampiyonlar Ligi play-off aşamasındaki en değerli takımlar belli oldu! Galatasaray sürpriz yaptı

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Şampiyonlar Ligi play-off aşamasındaki en değerli takımlar belli oldu! Galatasaray sürpriz yaptı

Spor Haberleri

Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında Galatasaray, ilk maçını Young Boys ile yapacak. Şampiyonlar Ligi play-off aşamasındaki en değerli takımlar belli oldu. Galatasaray sıralamadaki yeri dikkat çekti. İşte en değerli takımlar...

Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında Galatasaray, ilk maçını Young Boys ile yapacak.

Şampiyonlar Ligi play-off aşamasındaki en değerli takımlar belli oldu! Galatasaray sürpriz yaptı - 1. Resim

Galatasaray ve rakibi Young Boys'un Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında en değerli takımlar sıralamasındaki yeri belli oldu. 

Şampiyonlar Ligi play-off aşamasındaki en değerli takımlar belli oldu! Galatasaray sürpriz yaptı - 2. Resim

Galatasaray ve rakibi Young Boys'un Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında en değerli takımlar sıralamasındaki yeri belli oldu. 

Şampiyonlar Ligi play-off aşamasındaki en değerli takımlar belli oldu! Galatasaray sürpriz yaptı - 3. Resim

Karabağ-18 milyon EURO

Şampiyonlar Ligi play-off aşamasındaki en değerli takımlar belli oldu! Galatasaray sürpriz yaptı - 4. Resim

Slovan Bratislava-20.6 milyon EURO

Şampiyonlar Ligi play-off aşamasındaki en değerli takımlar belli oldu! Galatasaray sürpriz yaptı - 5. Resim

Bodo/Glimt-37.6 milyon EURO

Şampiyonlar Ligi play-off aşamasındaki en değerli takımlar belli oldu! Galatasaray sürpriz yaptı - 6. Resim

Malmö -41.5 milyon EURO

Şampiyonlar Ligi play-off aşamasındaki en değerli takımlar belli oldu! Galatasaray sürpriz yaptı - 7. Resim

Midtjylland-58.7 milyon EURO

Şampiyonlar Ligi play-off aşamasındaki en değerli takımlar belli oldu! Galatasaray sürpriz yaptı - 8. Resim

Young Boys-64.3 milyon EURO

Şampiyonlar Ligi play-off aşamasındaki en değerli takımlar belli oldu! Galatasaray sürpriz yaptı - 9. Resim

Kızılyıldız-70.6 milyon EURO

Şampiyonlar Ligi play-off aşamasındaki en değerli takımlar belli oldu! Galatasaray sürpriz yaptı - 10. Resim

Dinamo Zagreb-72.8 milyon EURO

Şampiyonlar Ligi play-off aşamasındaki en değerli takımlar belli oldu! Galatasaray sürpriz yaptı - 11. Resim

Sparta Prag-74.9 milyon EURO

Şampiyonlar Ligi play-off aşamasındaki en değerli takımlar belli oldu! Galatasaray sürpriz yaptı - 12. Resim

Dinamo Kiev-76.7 milyon EURO

Şampiyonlar Ligi play-off aşamasındaki en değerli takımlar belli oldu! Galatasaray sürpriz yaptı - 13. Resim

Slavia Prag-86.5 milyon EURO

Şampiyonlar Ligi play-off aşamasındaki en değerli takımlar belli oldu! Galatasaray sürpriz yaptı - 14. Resim

Salzburg-177.7 milyon EURO

Şampiyonlar Ligi play-off aşamasındaki en değerli takımlar belli oldu! Galatasaray sürpriz yaptı - 15. Resim

Galatasaray-210.5 milyon EURO

Şampiyonlar Ligi play-off aşamasındaki en değerli takımlar belli oldu! Galatasaray sürpriz yaptı - 16. Resim

Lille-241 milyon EURO

Şampiyonlar Ligi play-off aşamasındaki en değerli takımlar belli oldu! Galatasaray sürpriz yaptı - 17. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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