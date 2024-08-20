Şampiyonlar Ligi play-off aşamasındaki en değerli takımlar belli oldu! Galatasaray sürpriz yaptı

Düzenleyen: Sezer Doğru 20 Ağustos 2024 22:26 - Güncelleme: 20 Ağustos 2024 22:43 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında Galatasaray, ilk maçını Young Boys ile yapacak. Şampiyonlar Ligi play-off aşamasındaki en değerli takımlar belli oldu. Galatasaray sıralamadaki yeri dikkat çekti. İşte en değerli takımlar...