Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Drogba ve Zaha, yeni sağ beki ikna etti

Sacha Boey'i 30 milyon euroya Bayern Münih'e satan Galatasaray, yerine İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest forması giyen Serge Aurier'i kiralıyor.

Ara transfer döneminde Bayern Münih'e Sacha Boey'i 30 milyon euroya satan Galatasaray, yerini Serge Aurier ile doldurdu.

Rennes forması giyen Lorenz Assignon transferinde pürüz yaşayan Sarı-kırmızılılar, Premier Lig ekibi Nottingham Forest'te oynayan Aurier ile anlaşmaya vardı.

Fildişi Sahili Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda mücadele eden 32 yaşındaki oyuncunun 6 aylık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

DROGBA VE ZAHA KEFİL OLDU

Aurier'in imzayı atması durumunda vatandaşı Wilfried Zaha ile aynı takımda buluşacak.

Öte yandan Aurier'in daha önce Galatasaray forması giyen Didier Drogba ile de görüştüğü konuşuluyor.

Drogba ve Zaha'nın yıldız oyuncuya Süper Lig'de oynamaktan keyif alacağını ilettiği iddia ediliyor.

SERGE AURIER GALATASARAY'DA

Bu sezon Nothingham Forest formasıyla 13 maçta görev yapan Serge Aurier 2 asistik performans sergiledi.

Serge Aurier, kariyeri boyunca Paris Saint Germain, Tottenham ve Villarreal gibi takımlarda da forma giydi.

Galatasaray'ın yeni sağ beki olması beklenen Aurier'in yarın KAP'a bildirilmesi bekleniyor.