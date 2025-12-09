Galatasaray'dan geçtiğimiz ağustos ayında ayrılarak Serie A ekibi Como'ya transfer olan Alvaro Morata, yeni takımında sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatıyor. Sarı-kırmızılılara veda sürecinde 'takımda kal' isteğine rağmen geri adım atmayan 33 yaşındaki İspanyol forvet, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla gündeme geldi.

Galatasaray'ın 2024-2025 sezonunun devre arasında Milan'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Alvaro Morata, sezon başında İtalya'ya döndü. Como formasıyla 15 maçta süre bulan deneyimli forvet, henüz gol sevinci yaşayamadı. 33 yaşındaki futbolcu, Como'daki kötü performansı sebebiyle İspanya Milli Takımı'ndan davet almıyor.

Alvaro Morata, İspanya Milli Takımı'nda uzak kaldı

SON MAÇI TAMAMLAYAMADI

Performansıyla eleştiri oklarının hedefinde yer alan Alvaro Morata, son oynanan Inter karşılaşmasında bir de talihsizlik yaşadı. Yıldız futbolcu, maçta sakatlık yaşadı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Hakan Çalhanoğlu - Alvaro Morata

"AYAĞA KALKACAĞIM"

Yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması beklenen deneyimli futbolcu, yaşadığı sakatlığın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Morata, "İyilşeceğim, ayağa kalkacağım ve hedeflere ulaşmaya yardım etmek için geri döneceğim. Her zaman olduğu gibi çalışıyorum" mesajını yazdı.

Haberle İlgili Daha Fazlası