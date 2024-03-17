Galatasaray'da Mauro Icardi'nin talihsiz pozisyonu! Kasımpaşa karşısında kendi kalesine gol attı

Düzenleyen: Songül Soysal / Kaynak: - 17 Mart 2024 16:49 - Güncelleme: 17 Mart 2024 16:56 - Güncelleme:

Spor Haberleri / -

Süper Lig'in 30.haftasında oynanan Kasımpaşa-Galatasaray maçında, sarı-kırmızılıların Arjantinli süper yıldızı Mauro Icardi'nin kendi kalesine attığı gol damgasını vurdu. Aytaç Kara'nın köşe vuruşunda oluşan karambolde Mauro Icardi, topu kendi ağlarına gönderdi. İşte Icardi'nin o şanssız pozisyonu.