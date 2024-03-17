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Haberler > Spor > Galatasaray'da Mauro Icardi'nin talihsiz pozisyonu! Kasımpaşa karşısında kendi kalesine gol attı

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin talihsiz pozisyonu! Kasımpaşa karşısında kendi kalesine gol attı

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Galatasaray&#039;da Mauro Icardi&#039;nin talihsiz pozisyonu! Kasımpaşa karşısında kendi kalesine gol attı

Spor Haberleri  / -

Süper Lig'in 30.haftasında oynanan Kasımpaşa-Galatasaray maçında, sarı-kırmızılıların Arjantinli süper yıldızı Mauro Icardi'nin kendi kalesine attığı gol damgasını vurdu. Aytaç Kara'nın köşe vuruşunda oluşan karambolde Mauro Icardi, topu kendi ağlarına gönderdi. İşte Icardi'nin o şanssız pozisyonu.

Kasımpaşa'nın, Süper Lig'in 30.haftasında Galatasaray'ı konuk ettiği maça Mauro Icardi'nin kendi kalesine attığı gol damgasını vurdu. Aytaç'ın kullandığı köşe vuruşunda Omeruo çıktı ve kafayı vurdu. Icardi'ye çarpan top ağlarla buluştu ve 34.dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı.

İşte Icardi'nin kendi kalesine gol attığı o pozisyon;

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin talihsiz pozisyonu! Kasımpaşa karşısında kendi kalesine gol attı - 1. Resim

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin talihsiz pozisyonu! Kasımpaşa karşısında kendi kalesine gol attı - 2. Resim

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin talihsiz pozisyonu! Kasımpaşa karşısında kendi kalesine gol attı - 3. Resim

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin talihsiz pozisyonu! Kasımpaşa karşısında kendi kalesine gol attı - 4. Resim

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
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