Kasımpaşa - Galatasaray maçı... İşte ilk 11'ler

Süper Lig'in 30.haftasında Kasımpaşa, Galatasaray'ı ağırlıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. 16:00'daki karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar...

17.03.2024 15:00

İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la oynayacağı derbi öncesinde 3 puanı evine götürmek istiyorum.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcü ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Berkan, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Yedekler: Günay, Eyüp, Zaha, Tetê, Ziyech, Abdülkerim, Ali, Hamza, Ndombele, Vinicius

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Da Costa, Ben Ouanes.