Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Spor > Kasımpaşa - Galatasaray maçı... İşte ilk 11'ler
CANLI ANLATIM

Kasımpaşa - Galatasaray maçı... İşte ilk 11'ler

Düzenleyen: / Kaynak: -
- Güncelleme:
Kasımpaşa - Galatasaray maçı... İşte ilk 11&#039;ler
Galatasaray, Kasımpaşa, Haber

Spor Haberleri  / -

Süper Lig'in 30.haftasında Kasımpaşa, Galatasaray'ı ağırlıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. 16:00'daki karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar...

17.03.2024 15:00 

İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la oynayacağı derbi öncesinde 3 puanı evine götürmek istiyorum.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcü ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Berkan, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Yedekler: Günay, Eyüp, Zaha, Tetê, Ziyech, Abdülkerim, Ali, Hamza, Ndombele, Vinicius

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Da Costa, Ben Ouanes.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'de hakemleri yerden yere vuran Jorge Jesus Al Hilal'de 'Hakemleri bahane edip ağlamaya devam edin' dedi - Spor'Hakemleri bahane edip ağlamaya devam edin'Sergen Yalçın'dan Barcelona dokunuşu! Antalyaspor'un Beşiktaş'a attığı gol gündem oldu - SporSergen Yalçın'dan Barcelona dokunuşu! Antalyaspor'un Beşiktaş'a attığı gol gündem olduTümer Metin, Gedson Fernandes'i yerden yere vurdu! 'Kalite böyle anlatılmaz' - SporTümer Metin, Gedson Fernandes'i yerden yere vurdu! 'Kalite böyle anlatılmaz'Arda Güler A Milli Takım'a çağırılmayacak mı? Genç yıldız için flaş iddia 'Krize hazır olun' - Spor'Krize hazır olun'Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu! - Sporİşte derbinin VAR hakemiA Milli Takım'ın Macaristan ve Avusturya mesaisi başlıyor! 4 isim ilk kez kadroya çağırılmıştı - SporFutbolda milli mesai başlıyor!Nihat Kahveci'den Beşiktaş'a teknik direktör tavsiyesi: Yarın getirsinler ben okey derim - SporNihat Kahveci'den Beşiktaş'a hoca tavsiyesiTrabzonspor-Fenerbahçe derbisi öncesi Abdullah Avcı ve İsmail Kartal'dan son taktikler! Avcı'dan oyuncuların yasak! - SporMaç öncesi yasak getirdi!Mauro Icardi'yle tango zamanı! Galatasaray'da Icardi dümene geçiyor 'Son 9 haftayı bana bırakın' - Spor'Son 9 haftayı bana bırakın'Süper Lig'de haftanın maçı! Trabzonspor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler - SporTrabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak
Sonraki Haber Yükleniyor...