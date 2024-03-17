Mauro Icardi'yle tango zamanı! Galatasaray'da Icardi dümene geçiyor 'Son 9 haftayı bana bırakın'

Beşiktaş maçında Ghezzal ile girdiği mücadele sonrası yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun bir süre forma tutamayan Mauro Icardi, Galatasaray'ın Avrupa'dan elenmesi, fikstürün rahatlamasıyla dinleme fırsatı buldu. Son dönemde eski formunu yakalamaya başlayan Icardi, Kasımpaşa maçında aylar sonra ilk kez yüzde 100 olarak çıkacak.

Süper Lig'de Fenerbahçe'yle kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da, Kasımpaşa maçı öncesi keyifler yerinde. 2 puan farkla ligde zirvede olan sarı-kırmızılılarda, sakatlığını atlatan Abdülkerim Bardakcı geri dönüyor. Rizespor maçında sakatlanmasına rağmen, antrenmanlarda yer alan Kaan Ayhan'ın, Kasımpaşa karşısında ilk 11'de olması bekleniyor. Ayhan'ın ilk 11'de olmasıyla da, Barış Alper Yılmaz sağ önde yer alacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, beklerden ve kanatlardan, Mauro Icardi'ye daha fazla top çıkarmasını istedi

AYLAR SONRA İLK KEZ

Ghezzal ile yaşadığı pozisyon sonrası sakatlanan ve uzun bir süre form tutmakta güçlük yaşayan, sarı-kırmızılıların Arjantinli süper yıldızı Mauro Icardi aylar sonra yüzde 100 form durumuyla forma giyecek. Kasımpaşa maçında tüm gözler, hafta boyunca yapılan antrenmanlara da katılan Icardi'de olacak.

'SON 9 HAFTAYI BANA BIRAKIN'

Sakatlığını atlatan, form tutan ve ailesiyle İtalya tatili yapan Icardi moral depoladı. Geçen sezon, son 9 haftada 13 gol atarak takımını sırtlayan Icardi, takım arkadaşlarına söz verdi. Arjantinli takım arkadaşların 'Son 9 haftayı bana bırakın. Benim zamanım geldi. Golleri atıp şampiyon olacağız' dedi.