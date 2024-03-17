Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Spor > Mauro Icardi'yle tango zamanı! Galatasaray'da Icardi dümene geçiyor 'Son 9 haftayı bana bırakın'

Mauro Icardi'yle tango zamanı! Galatasaray'da Icardi dümene geçiyor 'Son 9 haftayı bana bırakın'

Düzenleyen: / Kaynak: -
- Güncelleme:
Mauro Icardi&#039;yle tango zamanı! Galatasaray&#039;da Icardi dümene geçiyor &#039;Son 9 haftayı bana bırakın&#039;
Galatasaray, Mauro Icardi, Şampiyonluk Yarışı, Haber

Spor Haberleri  / -

Beşiktaş maçında Ghezzal ile girdiği mücadele sonrası yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun bir süre forma tutamayan Mauro Icardi, Galatasaray'ın Avrupa'dan elenmesi, fikstürün rahatlamasıyla dinleme fırsatı buldu. Son dönemde eski formunu yakalamaya başlayan Icardi, Kasımpaşa maçında aylar sonra ilk kez yüzde 100 olarak çıkacak.

Süper Lig'de Fenerbahçe'yle kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da, Kasımpaşa maçı öncesi keyifler yerinde. 2 puan farkla ligde zirvede olan sarı-kırmızılılarda, sakatlığını atlatan Abdülkerim Bardakcı geri dönüyor. Rizespor maçında sakatlanmasına rağmen, antrenmanlarda yer alan Kaan Ayhan'ın, Kasımpaşa karşısında ilk 11'de olması bekleniyor. Ayhan'ın ilk 11'de olmasıyla da, Barış Alper Yılmaz sağ önde yer alacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, beklerden ve kanatlardan, Mauro Icardi'ye daha fazla top çıkarmasını istedi

Mauro Icardi'yle tango zamanı! Galatasaray'da Icardi dümene geçiyor 'Son 9 haftayı bana bırakın' - 1. Resim

AYLAR SONRA İLK KEZ

Ghezzal ile yaşadığı pozisyon sonrası sakatlanan ve uzun bir süre form tutmakta güçlük yaşayan, sarı-kırmızılıların Arjantinli süper yıldızı Mauro Icardi aylar sonra yüzde 100 form durumuyla forma giyecek. Kasımpaşa maçında tüm gözler, hafta boyunca yapılan antrenmanlara da katılan Icardi'de olacak.

'SON 9 HAFTAYI BANA BIRAKIN'

Sakatlığını atlatan, form tutan ve ailesiyle İtalya tatili yapan Icardi moral depoladı. Geçen sezon, son 9 haftada 13 gol atarak takımını sırtlayan Icardi, takım arkadaşlarına söz verdi. Arjantinli takım arkadaşların 'Son 9 haftayı bana bırakın. Benim zamanım geldi. Golleri atıp şampiyon olacağız' dedi.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Süper Lig'de haftanın maçı! Trabzonspor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler - SporTrabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacakArda Güler'in orta sahadan çektiği şut manşetlerde! Carlo Ancelotti'den itiraf 'Böylesini hiç görmedim' - Spor'Böylesini hiç görmedim'Lider Beyoğlu derbisine çıkıyor! Kasımpaşa Galatasaray muhtemel 11'ler - SporLider Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk oluyorErman Toroğlu’ndan Beşiktaş hakkında flaş iddia: ‘Yönetim Lucescu ile görüşüyor’ - Spor'Beşiktaş Lucescu ile görüşüyor'Beşiktaş'ta Fernando Santos'un bileti kesildi! Yeni aday belli oldu: Süper Lig'de çalışmıştı - SporBeşiktaş eski hocasını göreve getiriyorÜst üste 3. mağlubiyetini alan Santos yönetimindeki Beşiktaş’ın kolu kanadı kırıldı - SporKartal uçmayı unuttuSergen Yalçın'dan Beşiktaş taraftarına sitem! 'Daha güzel ağırlanmak isterdim' - SporSergen Yalçın'dan Beşiktaş taraftarına sitem! 'Daha güzel ağırlanmak isterdim'Fernando Santos'tan istifa açıklaması! 'Öyle bir niyetim yok' - SporFernando Santos'tan istifa açıklaması! 'Öyle bir niyetim yok'Beşiktaş evinde Sergen Yalçın'a teslim oldu! Antalyaspor, ilk yarıda attığı gollerle güldü - SporBeşiktaş evinde Sergen Yalçın'a teslim oldu!Arda Güler'in şansız anı! Milli futbolcu yılın golünü atıyordu - SporArda Güler yılın golünü atıyordu!
Sonraki Haber Yükleniyor...