G.Saray’ın son beş yılda devre arası transferleri hayal kırıklığı yaşattı. Geçen sezon devre arasında alınan Cuesta, Morata, Frankowski yeni sezonu göremedi. Ahmed kulübeden çıkamadı, sadece Lemina ve Eren kendine yer bulabildi. Öte yandan Okan Buruk’un ara transfer dönemi için ilk sıraya yazdığı merkez orta saha hamlesi için Galatasaray yönetimi oyuncu portföyü ve aday sayılarını dörde çıkardı.

Üst üste dördüncü şampiyonluk hedefine adım adım giden Galatasaray, devre arasında kadrosunu güçlendirmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, oyunu iki yönlü oynayabilen bir orta saha ile bek takviyesi bekliyor. Ancak son beş yılın devre arası transferlerine bakıldığında sarı kırmızılıların ‘karavana attığı’ görülüyor. Galatasaray, son beş sezonda devre arasında toplam 21 transfer yaptı. Bu oyuncuların birçoğundan verim alamadı, ‘tutan’ transfer sayısı bir elin parmaklarını geçmedi.

Galatasaray'da hayal kırıklığına uğratan transferler

BOŞA GİDEN PARALAR

Takıma katkı sağlamak için alınan oyuncular hem kulübeden çıkamadı hem de kulübe mali açıdan büyük yük oldu. Geçen sezon ocak ayında alınan Carlos Cuesta, Alvaro Morata ve Przemyslaw Frankowski yeni sezonu göremedi! Ahmed Kutucu kulübeye çakılı kaldı. Sadece Eren Elmalı ile Mario Lemina takıma ‘cuk’ oturdu. Lemina da teknik direktör Okan Buruk’un öncelikleri arasında yer almıyordu. Bu isimler için yönetim yaklaşık 35 milyon avro bonservis bedeli ödedi.

ELDE VAR KAAN AYHAN

G.Saray’ın bir önceki sezon sol bek ve forvet hattını güçlendirme çabaları tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. Derrick Köhn kısa süre içinde gözden düştü, Carlos Vinicius ve Serge Aurier ise G.Saray formasıyla neredeyse hiç varlık gösteremeden sezonu tamamladı. 2022-23 döneminde Zaniolo, F.Bahçe’ye attığı gollerle hafızalarda yer edinirken sonrasında hep başka kulüplere kiralandı. Sam Adekugbe sezonu tamamlayıp gitti, geriye o dönemden sadece Kaan Ayhan kaldı.

Galatasaray'da merkez orta sahaya 4 aday! Ocak ayı transferlerinde dikkat çeken istatistik

BİR İZ BIRAKAMADILAR

2021-22 sezonunun devre arasında alınan Semih Kaya ve Bafetimbi Gomis gibi eskilerin dönüşü nostaljiden öteye geçemedi. Erick Pulgar ise büyük umutlarla geldi ancak hayal kırıklığı yaşattı. Muslera’nın sakatlığı döneminde eldivenleri giyen İnaki Pena, Uruguaylı iyileşinceye kadar vaziyeti idare etti, ardından Barcelona’ya döndü. 2020-21 sezonunda ise Henry Onyekuru, Kadıköy’deki Fenerbahçe derbisinde öne çıkarken Mustafa Muhammed, DeAndre Yedlin, Halil Dervişoğlu üçlüsü kalıcı bir iz bırakamadı.

MERKEZ ORTA SAHAYA DÖRT ADAY

Okan Buruk’un ara transfer dönemi için ilk sıraya yazdığı merkez orta saha hamlesi için Galatasaray yönetimi oyuncu portföyü ve aday sayılarını da yükseltmeye başladı. Galatasaray’da şu anda durumu takip edilen dört isim var; Atalanta’da forma giyen Ederson, Manchester United’lı Manuel Ugarte, Al Hilal’den ayrılacak olan Ruben Neves ile Feyenoord’dan Quinteen Timber… Sarı kırmızılılar bu dört isimden birini devre arasında kadroya katmak istiyor.

SANE KOLEKSİYONU

Solo İl Gala ismiyle Osimhen için özel koleksiyon çıkaran ve 60 bin adet satış rakamına ulaşan Galatasaray, şimdi de Leroy Sane için hazırlık yapıyor. Sarı kırmızılılar performansını da arttırarak taraftarın gönlünü kazanan Sane’nin özel koleksiyonunu da ocak ayında satışa çıkaracak.

Haberle İlgili Daha Fazlası