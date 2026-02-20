Süper Lig'in 23. haftasında yarın Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Ancak Osimhen'in kadroya alınmadığı belirtildi.

Süper Lig’in 23. haftasında 21 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, maç öncesi kamp kadrosunu duyurdu.

OSIMHEN KADRODA YOK, NEDENİ...

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamaya göre, sağ dizinde ağrı bulunan Victor Osimhen, tedbir amaçlı olarak Konyaspor maçının kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Hafta boyunca antrenmanlara katılan ancak son çalışmada sağ dizinde ağrı yaşayan Nijeryalı süperstar için teknik ekip ve sağlık ekibi riske girmemeyi tercih etti. Yoğun maç trafiği ve yaklaşan kritik karşılaşmalar göz önüne alınarak, yıldız oyuncunun dinlendirilmesine karar verildi.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Galatasaray tarafından yapılan kısa açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sağ dizinde ağrıları bulunan profesyonel futbolcumuz Victor Osimhen, tedbir amaçlı olarak T. Konyaspor maçı kamp kadrosuna alınmamıştır."



İŞTE KAMP KADROSU

