Galatasaray’ın hakem isyanı, gövde gösterisine dönüştü. Sarı kırmızı yönetim “Şampiyonluğumuzu da iptal etmek için hazırlanın” çıkışında bulunurken Okan Hoca havaalanında taraftarlara “Ne yaparlarsa yapsınlar bizi durduramazlar” diye haykırdı.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Deplasmanda Konyaspor’a 2-0 yenilerek şampiyonluk yolunda ağır yara alan Galatasaray’ın hakem isyanı, âdeta bir gövde gösterisine dönüştü. Sarı kırmızılılar, maç 0-0 devam ederken Sane ile golü buldu. Ancak VAR hakemi Davut Çelik ‘ofsayt’ gerekçesiyle Atilla Karaoğlan’ı monitöre davet etti. Karaoğlan, Sacha Boey’un yerde yatarken rakibini engellediğine hükmedip ofsayt sebebiyle golü iptal etti. Maçtan sonra Okan Buruk yabancı hakem konusuna “Bununla ilgili kulübümüz gerekli girişimi yapacaktır. Bu direkt benim işim değil ancak gidişat ortada” diyerek topu yönetime attı.

"BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Kulübün sitesinden “Tüm kuralları hiçe sayarak golümüzü iptal edebilirsiniz. Bunu daha önce de yaptığınız için ne yapmaya çalıştığınızı çok iyi biliyoruz. Sezon sonunda şampiyon olduğumuzda onu da iptal etmek için şimdiden hazırlığınızı yapın” ifadelerini kullanan sarı kırmızılı yönetim bugün Riva’ya çıkarma yapacak. Sabaha karşı İstanbul’a dönen takımı coşkuyla karşılayan taraftarların “Bize söz verin” tezahüratlarına kayıtsız kalmayan Okan Hoca “Yine hep beraber başaracağız. Ne yaparlarsa yapsınlar, hep beraber başaracağız” sözleriyle şampiyonluk ateşini yeniden yaktı.

TFF’DEN JET CEVAP

Galatasaray’ın hakem isyanı sürerken TFF’nin sosyal medya hesabından dün öğle saatlerinde flaş bir paylaşım yapıldı. X hesabından “Futbol ayak oyunu değil, bir spordur” paylaşımının, Galatasaray’a cevap niteliğinde olduğu ifade edildi.

