Galatasaray'dan Osimhen açıklaması! Ameliyata alındı
Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan rövanş maçında kolu kırılan Victor Osimhen'in ameliyata alındığı açıklandı.
- Victor Osimhen'in kolunda kırık tespit edildi.
- Kırık nedeniyle ameliyata alındı.
- Ameliyat sonrası resmi açıklama yapılacak.
Galatasaray'ın bu sezon başında rekor bonservisle kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Liverpool maçında kolundan sakatlanmıştı.
Maçın başında yaşadığı sakatlığın ardından ilk yarıyı tamamlayan ancak sonrasında oyundan alınan Osimhen'in kolunda kırık olduğu tespit edilmişti.
AMELİYAT KARARI
Galatasaray, yıldız golcü Osimhen'in ameliyata alındığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Futbolcumuz Victor Osimhen kolundaki kırık nedeniyle ameliyata alınmıştır. Gerekli açıklama ameliyat sonrası resmi kanallarımızdan yapılacaktır."
29 MAÇTA 19 GOLLÜK KATKI
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 29 maçta 2284 dakika süre alan Osimhen, takımına 19 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.