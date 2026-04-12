Galatasaray, Süper Lig'de Kocaelispor maçı öncesi ısınmada kendini deneyen ve rahat hissetmeyen Günay Güvenç'in kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kocaelispor'u konuk eden Galatasaray'da Günay Güvenç’in yerine Batuhan Şen kadroya dahil edildi.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Okan Buruk kadro tercihi hakkında: Sakatlık riski var

GÜNAY GÜVENÇ KADRODAN ÇIKARILDI

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Daha önceden planlandığı şekilde ısınmada kendini deneyen Günay Güvenç’in, kendini yeterince rahat hissetmemesi nedeniyle maç kadrosunda Batuhan Şen ile değiştirilmesine karar verilmiştir." denildi.

GALATASARAY'IN KADROSU

Galatasaray'ın 11'i: Uğurcan, Jakobs, Abdülkerim, Sanchez, Boey, Torreira, İlkay, Sara, Sallai, Sane, Barış Alper

Yedekler: Batuhan, Icardi, Yunus, Eren, Ahmed Kutucu, Kaan, Nhaga, Lang, Singo, Lemina

Haberle İlgili Daha Fazlası