Türkiye Gazetesi
Galatasaray'ın kadrosunda son dakika değişikliği!
Galatasaray, Süper Lig'de Kocaelispor maçı öncesi ısınmada kendini deneyen ve rahat hissetmeyen Günay Güvenç'in kadrodan çıkarıldığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kocaelispor'u konuk eden Galatasaray'da Günay Güvenç’in yerine Batuhan Şen kadroya dahil edildi.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Okan Buruk kadro tercihi hakkında: Sakatlık riski var
GÜNAY GÜVENÇ KADRODAN ÇIKARILDI
Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Daha önceden planlandığı şekilde ısınmada kendini deneyen Günay Güvenç’in, kendini yeterince rahat hissetmemesi nedeniyle maç kadrosunda Batuhan Şen ile değiştirilmesine karar verilmiştir." denildi.
GALATASARAY'IN KADROSU
Galatasaray'ın 11'i: Uğurcan, Jakobs, Abdülkerim, Sanchez, Boey, Torreira, İlkay, Sara, Sallai, Sane, Barış Alper
Yedekler: Batuhan, Icardi, Yunus, Eren, Ahmed Kutucu, Kaan, Nhaga, Lang, Singo, Lemina
Bizi Takip Edin
YORUMLAR