Galatasaray'ın kapısından dönen Guela Doue, Strasbourg'a transfer oldu! Bonservis bedeli açıklandı

Yaz transfer döneminde Galatasaray ile anılan Fildişi Sahilli sağ bek Guela Doue, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg'a imza attı.

Jelert yeni Boey! Galatasaray potansiyeli yüksek olan bir sağ bek aldı

Jelert yeni Boey! Galatasaray potansiyeli yüksek olan bir sağ bek aldı

Galatasaray'ın 1 aydır transfer görüşmesi yaptığı Guela Doue, iki kulüp arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle resmi imzayı atamamıştı.

Fransa'da kalmaya devam edecek olan Fildişi Sahilli oyuncu, 6+2 milyon Euro karşılığında Strasbourg'a imza attı.

Strasbourg Kulübünden yapılan açıklamada, "Strasbourg, Rennes ile sağ bek oyuncusu Guela Doue'nin transferi için anlaşmaya vardı. "denildi.

Açıklamada, futbolcu ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Doue, geçen sezon Rennes formasıyla 35 maça çıktı ve 4 asist kaydetti.