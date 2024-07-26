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Galatasaray'ın kapısından dönen Guela Doue, Strasbourg'a transfer oldu! Bonservis bedeli açıklandı

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Galatasaray&#039;ın kapısından dönen Guela Doue, Strasbourg&#039;a transfer oldu! Bonservis bedeli açıklandı

Spor Haberleri

Yaz transfer döneminde Galatasaray ile anılan Fildişi Sahilli sağ bek Guela Doue, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg'a imza attı.

Galatasaray'ın 1 aydır transfer görüşmesi yaptığı Guela Doue, iki kulüp arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle resmi imzayı atamamıştı.

Fransa'da kalmaya devam edecek olan Fildişi Sahilli oyuncu, 6+2 milyon Euro karşılığında Strasbourg'a imza attı.

Strasbourg Kulübünden yapılan açıklamada, "Strasbourg, Rennes ile sağ bek oyuncusu Guela Doue'nin transferi için anlaşmaya vardı. "denildi.

Galatasaray'ın kapısından dönen Guela Doue, Strasbourg'a transfer oldu! Bonservis bedeli açıklandı - 1. Resim

Açıklamada, futbolcu ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Doue, geçen sezon Rennes formasıyla 35 maça çıktı ve 4 asist kaydetti.

Düzenleyen:  - Spor
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