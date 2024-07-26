Elias Jelert, Galatasaray tarihininin 203. yabancı futbolcusu oldu
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Galatasaray'ın Kopenhag'dan kadrosuna kattığı Elias Jelert, kulüp tarihinin üçüncü Danimarkalı futbolcusu oldu. İşte 1905 yılında kurulan Galatasaray'ın tarih boyunca yaptığı yabancı uyruklu transferler...
Son iki sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da Elias Jelert'in transfer edilmesiyle kulüp tarihinde kadroya katılan yabancı futbolcu sayısı 203'e yükseldi.
Sarı-kırmızılılar, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bu transfer dönemine kadar 6 kıta ve 52 ülkeden 201 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.
Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, transfere geçen sezon kadrosunda bulunan Hakim Ziyech'in bonservisini alarak başladı. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci olarak Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Belçikalı santrfor Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı.
Jelert transferiyle Galatasaray tarihindeki yabancı futbolcu sayısı 203'e çıktı.
BREZİLYALI OYUNCULAR ZİRVEDE
Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılar'dan yana kullandı.
Sarı-kırmızılı ekip, 64 yılda 24 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.
DANİMARKALI OYUNCULAR GELMEYE BAŞLADI
Elias Jelert, sarı-kırmızılı formayı terleten üçüncü Danimarkalı futbolcu olacak.
Galatasaray, daha önce Danimarka'dan hala kadroda bulunan Victor Nelsson ile bu transfer döneminde yolları ayrıldığı Mathias Ross'u renklerine bağladı. Jelert, kulüp tarihinin üçüncü Danimarkalı oyuncusu olarak kayıtlara geçti.
TÜRK ASILLI YABANCILAR
Galatasaray'da başka ülke vatandaşı olan 7 Türk asıllı futbolcu forma giydi.
İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, Kerem Demirbay, İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz ile Avusturya pasaportuna sahip Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayı terletti.
GALATASARAY'IN TRANSFER ETTİĞİ YABANCI FUTBOLCULAR VE ÜLKELER
Brezilya 24 Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao, Gustavo Assunçao, Tete, Carlos Vinicius
Yugoslavya 16 Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski
Romanya 15 Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici, Florin Andone, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan
Fransa 10 Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Steven Nzonzi, Sacha Boey, Leo Dubois, Tanguy Ndombele
Almanya 9 Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski, Kerem Demirbay, Derrick Köhn
Hollanda 7 Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel, Patrick van Aanholt
Arjantin 7 Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero, Mauro Icardi
Kolombiya 7 Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao, Davinson Sanchez
Portekiz 6 Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira, Gedson Fernandes, Sergio Oliveira
İsviçre 6 Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok, Haris Seferovic
Fildişi Sahili 6 Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri, Wilfried Zaha, Serge Aurier
Belçika 5 Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda, Dries Mertens, Mitchy Batshuayi
Nijerya 5 Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika, Oghenekaro Etebo
İspanya 5 Albert Riera, Jose Rodrigues, Inaki Pena, Juan Mata, Angelino
Bosna Hersek 4 Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic
Kamerun 4 Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou
Çekya 4 Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi
İsveç 4 Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander, Jimmy Durmaz
Uruguay 4 Andres Fleurquin, Fernando Muslera, Marcelo Saracchi, Lucas Torreira
Demokratik Kongo Cumhuriyeti 4 Ali Lukunku, Shabani Nonda, Christian Luyindama, Cedric Bakambu
Senegal 3 Mohamed Sarr, Badou Ndiaye, Mbaye Diagne
Norveç 3 Martin Linnes, Omar Elabdellaoui, Fredrik Midtsjö
Fas 3 Nordin Amrabat, Younes Belhanda, Hakim Ziyech
Danimarka 3 Victor Nelsson, Mathias Ross, Elias Jelert
Polonya 2 Roman Kosecki, Marek Godlewski
Meksika 2 Sergio Almaguer, Giovani dos Santos
İngiltere 2 Barry Venison, Mike Marsh
Hırvatistan 2 Robert Spehar, Stjepan Tomas
Gana 2 Richard Kingson, Ahmet Barusso
Arnavutluk 2 Klodian Duro, Lorik Cana
Avustralya 2 Harry Kewell, Lucas Neill
Japonya 2 Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo
Cezayir 2 Ismael Bouzid, Sofiane Feghouli
ABD 2 Brad Friedel, DeAndre Yedlin
İtalya 2 Morgan de Sanctis, Nicolo Zaniolo
Sırbistan 1 Sasa Ilic
İran 1 Naser Sadeghi
Surinam 1 Ulrich Watson
Litvanya 1 Gintaras Stauce
Zimbabve 1 Norman Mapeza
Galler 1 Dean Saunders
İsrail 1 Haim Revivo
Kuzey Makedonya 1 Goran Pandev
Yeşil Burun Adaları 1 Garry Rodrigues
İzlanda 1 Kolbeinn Sigthorsson
Yunanistan 1 Konstantinos Mitroglou
Gabon 1 Mario Lemina
Mısır 1 Mustafa Muhammed
Şili 1 Erick Pulgar
Avusturya 1 Yusuf Demir
Kosova 1 Milot Rashica
Kanada 1 Samuel Adekugbe