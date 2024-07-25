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Galatasaray, Elias Jelert için ödeyeceği bonservis bedelini açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray, Elias Jelert için ödeyeceği bonservis bedelini açıkladı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Kopenhag'dan transfer ettiği Elias Jelert'in transfer detaylarını açıkladı. Sarı-kırmızılıların ödeyeceği bonservis bedeli resmen belli oldu.

Galatasaray, Danimarka ekibi Kopenhag'dan Elias Jelert'i kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar transfer detaylarını resmen açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İŞTE BONSERVİS BEDELİ

"Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen ve kulübü F.C. København ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. 

Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitte 9.000.000 EURO transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için sözleşme imzalanmıştır.

JELERT'İN MAAŞI

Buna göre futbolcumuza 2024-2025 sezonu için net 900.000 EUR, 2025-2026 sezonu için net 1.000.000 EUR, 2026-2027 sezonu için net 1.100.000 EUR, 2027-2028 sezonu için net 1.200.000 EUR ve 2028-2029 sezonu için net 1.350.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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