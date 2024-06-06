Galatasaraylı Zaha'nın paylaşımı 'ayrılık sinyali' olarak yorumlandı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Galatasaray taraftarıyla yıldızı barışmayan Wilfried Zaha'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşım olay oldu. Zaha'nın mesajı, 'ayrılın sinyali' olarak yorumlandı
Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha, sakatlığının ardından takıma döndükten sonra attığı gollerle adından sıkça söz ettirmişti. Sezon bittiğinde ise tablo çok farklıydı. Zaha'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.
ZAHA TARAFTARLA TARTIŞMIŞTI
Galatasaraylı bir taraftar, Fildişili futbolcuya geçtiğimiz günlerde "Kendine yeni bir kulüp bul" ifadeleriyle karşı çıkmıştı.
Zaha ise taraftara, "Yeni bir ligde ve yeni bir ülkede geçirdiğim 4 aylık sakatlığın ardından forma girdiğim ve gol atmaya başladığım ocak ayından itibaren garip bir şekilde yedek kaldığım gerçeğine bir bakalım mı? Yeterince uzun yazdığımı düşünüyorum." şeklinde cevap vermişti.
Zaha, kısa süre sonra bu paylaşımı silmişti. Galatasaray'da geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu, 10 gol attı ve 5 asist yaptı.
ZAHA'NIN PAYLAŞIMI OLAY OLDU
Galatasaraylı Zaha'nın Instagram hesabından bugün yaptığı paylaşım dikkat çekti.
Kalabalığın gittiği yolun aksine, tek başına diğer yoldan giden bir kişinin olduğu görüntüyü paylaşan Zaha'nın takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi