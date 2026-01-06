İhlas Haber Ajansı
Gaziantep FK, 2 gollü maçta berabere kaldı
Devre arasında ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekibi Gaziantep FK, hazırlık maçında karşılaştığı FC Petrolul Ploieti ile 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'e verilen devre arası hazırlıklarını maçlar ile değerlendirmek isteyen Gaziantep FK, Romanya ekibi FC Petrolul Ploieti ile karşılaştı.
Mücadelede kırmızı-siyahlılar adına Luis Perez'in 33. dakikada kaydettiği golüne Romanya ekibi 58. dakikada Marian Adi Chica-Rosa karşılık verdi. Mücadele 1-1'lik skorla berabere tamamlandı.
