Gaziantep FK, Beşiktaş'ı farklı mağlup etti! Selçuk İnan ilk maçında 3 puan aldı

Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Geçen hafta Marius Sumudica'nın yerine Gaziantep FK'da göreve başlayan Selçuk İnan, ilk maçından zaferle ayrıldı.

Geçen haftada derbide Galatasaray'a 1-0 kaybeden Beşiktaş'ta kötü gidişat sürüyor.

Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşan Siyah-beyazlılar, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Ev sahibi ekibin gollerini Sorescu ve Dragus kaydetti.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun, 88.dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

Geçen hafta Rumen teknik adam Marius Sumudica'nın yerine göreve gelen Selçuk İnan, ilk lig maçında Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı.

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ ÖZET

90' Cenk Tosun penaltıyı kaçırdı. Penaltıda topun başına geçen Cenk ortaya doğru penaltısını kullandı ancak Nita hata yapmadı ve topu kurtardı.

86'Mustafa'nın pasında orta alanda topla buluşan Draguş önündeki üç kişiyi çalımladı ve uzak köşeye sert ve düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı.

85'GOL Draguş ile fark ikiye çıkıyor.

84'Nita'nın ayağa kalkmasıyla karşılaşma tekrardan hareketlendi.

83'Nita kendisini yere bıraktı. Sağlık ekipleri sahada.

82'Mustafa'nın sağ kanattan getirdiği topta ceza sahasına topla buluşan Maxim'in sert şutu savunmaya çarptı ve kornere çıktı.

81'Nita sol kanattan hareketlenen Gradel'e uzun pasını gönderdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

80'Gaziantep kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

79'Net fırsat kaçtı. Masuaku'nun hatalı pasında topu alan Maxim pasını Draguş'a verdi ancak Draguş'un vuruşu kaleci Mert'te kaldı.

78'Orta alandan topla çıkan Gedson savunma arkasına sarkan Cenk'e pasını gönderdi ancak top kaleci Nita'da kaldı.

74'Semih sol kanattan çalımlarla geldi ve yerde kaldı. Hakem bu sefer serbest vuruşu verdi.

73'Masuaku sol kanattan topla geldi ve ceza sahasına girerken yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

72'Beşiktaş kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

71'Ghezzal'ın pasıyla topla buluşan Aboubakar'ın gelişine vuruşu üstten farklı şekilde auta çıktı.

70'Gedson'un kullandığı serbest vuruşta savunma topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topla buluşan Amartey'in vuruşu kaleci Nita'da

kaldı.

68'Amartey savunma arkasına sarkan Aboubakar'a uzun pasını gönderdi ancak savunma topu uzaklaştırdı.

67'Sağ kanattan topla gelen Ghezzal ortasını açtı ancak Semih'in kafa vuruşu kaleci Nita'da kaldı.

61'M'Bakata, Rashica ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

60'Gedson'un açtığı ortada Worrall'ın vuruşu üstten auta çıktı.

59'Cenk sol kanattan çalımlarla gelirken yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

57'Necip, Draguş ile çıktığı hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

56'Gaziantep FK kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

32'Sol kanattan çalımlarla gelen Rashica önünü boşalttı ve ceza sahasına girerken şutunu çekti ancak Nita topu kontrol etti.

31'Maxim savunma arkasına sarkan Monteiro'ya pasını verdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

26'Sol kanattan topla birlikte gelen M'Bakata ceza sahasına girerken yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

25'Muçi'nin pasında sol kanattan savunma arkasına hareketlenen Masuaku ceza sahasına girdi ve yerden ortasını açtı ancak Semih

topa dokunamadı.

20'Ertuğrul Ersoy sol kanatta boşa çıkan M'Bakata'ya uzun pasını yolladı ancak top doğrudan taca çıktı.

19'Sağ kanattan topla gelen Semih ceza sahasına girerken şutunu çekti ancak savunmaya çarparak yavaşlayan top Nita'da kaldı.

18'Sol kanattan çalımlarla gelen Semih savunma arkasına sarkan Muçi'ye pasını vermek istedi ancak savunma topu uzaklaştırdı.

17'Muçi sol kanattan çalımlarla geldi ancak topun kontrolünü kaybetti.

16'Musrati sağ kanattan hareketlenen Rashica'ya uzun bir pas göndermek istedi ancak top doğrudan auta çıktı.

13'Onur sağ kanattan hareketlenen Rashica'ya pasını vermek istedi ancak top doğrudan taca çıktı.

10'Musrati'nin hatalı pasında araya giren Maxim pasını Draguş'a verdi. Draguş'un pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Deian Sorescu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

9'GOL Deian Sorescu ile Gaziantep öne geçiyor.

8'Draguş sağ kanattan topla birlikte gelmek istedi ancak Worrall araya girdi ve topu taca yolladı.

7'Maxim orta alanda topu aldı ve savunma arkasına sarkan Draguş'a pasını yolladı ancak top kaleci Mert'te kaldı.

2'Masuaku sol kanattan topla geldi ve son çizgiye indi ancak savunma araya girdi ve topu kornere gönderdi.