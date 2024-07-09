Gaziantep FK, Quentin Daubin'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Fransız ön libero Quentin Daubin'i kadrosuna kattı. Fransız oyuncu 2 yıl Gaziantep FK forması giyecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusuyla 2 yıllık anlaşmaya varıldı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Açıklamada, "Yeni transferimiz Daubin'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Daubin, son olarak Fransa 2. Lig takımlarından Caen'de forma giydi ve geçen sezon 35 maçta 1 gol attı, 1 asist yaptı.