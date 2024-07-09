Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Gaziantep FK, Quentin Daubin'i kadrosuna kattı

Gaziantep FK, Quentin Daubin'i kadrosuna kattı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gaziantep FK, Quentin Daubin&#039;i kadrosuna kattı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Fransız ön libero Quentin Daubin'i kadrosuna kattı. Fransız oyuncu 2 yıl Gaziantep FK forması giyecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusuyla 2 yıllık anlaşmaya varıldı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Açıklamada, "Yeni transferimiz Daubin'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Daubin, son olarak Fransa 2. Lig takımlarından Caen'de forma giydi ve geçen sezon 35 maçta 1 gol attı, 1 asist yaptı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Özgür Özel'den emeklilere zam açıklaması! 100 bin imzalı dilekçe TBMM'ye sunuldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Barış Alper Yılmaz'a Premier Lig kancası! Galatasaray o rakamın altına inmeyecek - SporBarış Alper Yılmaz'a Premier Lig kancası! Galatasaray o rakamın altına inmeyecekPremier Lig devleri Ferdi Kadıoğlu için karşı karşıya! Fenerbahçe rekor bonservis istiyor - SporPremier Lig devleri Ferdi Kadıoğlu için karşı karşıya! Fenerbahçe rekor bonservis istiyorBeşiktaş'ın transferdeki gözdesi Di Maria'da yeni gelişme! Arjantinli'nin yeni takımı belli oldu - SporBeşiktaş'ın transferdeki gözdesi Di Maria'da yeni gelişme!Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman? TFF'nin planı ortaya çıktı - SporSüper Kupa finali ne zaman oynanacak?Semih Kılıçsoy'a Premier Lig kancası! Masadaki rakam belli oldu - SporGenç yıldıza Premier Lig kancasıFenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 4 imza birden! Melissa Vargas detayı... - SporFenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 4 imza birden
Sonraki Haber Yükleniyor...