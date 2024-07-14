Gaziantep FK, Yunanistanlı yeni transferi Sokratis Dioudis'i baklava ile tanıttı
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Spor Haberleri
Selçuk İnan liderliğinde yeni sezona hazırlanan Gaziantep FK'nın yeni transferi Sokratis Dioudis'i baklava yedirmesi sosyal medyada gündem oldu.
Gaziantep FK, Yunan kaleci Sokratis Dioudis'i renklerine kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yunan milli kaleci Sokratis Dioudis ile iki yıllık anlaşmaya varıldı.
"Batman" lakaplı Dioudis, kulüp başkanı Memik Yılmaz ve yardımcısı Uğur Şireci'nin katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Açıklamada, "Sokratis Dioudis'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
YUNAN KALECİYE BAKLAVA YEDİRİLDİ
Gaziantep FK'nın Yunan kalecisi Sokratis Dioudis'e baklava yedirmesi dikkat çekti.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor