Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Gaziantep FK, Yunanistanlı yeni transferi Sokratis Dioudis'i baklava ile tanıttı

Gaziantep FK, Yunanistanlı yeni transferi Sokratis Dioudis'i baklava ile tanıttı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Gaziantep FK, Yunanistanlı yeni transferi Sokratis Dioudis&#039;i baklava ile tanıttı

Spor Haberleri

Selçuk İnan liderliğinde yeni sezona hazırlanan Gaziantep FK'nın yeni transferi Sokratis Dioudis'i baklava yedirmesi sosyal medyada gündem oldu.

Gaziantep FK, Yunan kaleci Sokratis Dioudis'i renklerine kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yunan milli kaleci Sokratis Dioudis ile iki yıllık anlaşmaya varıldı.

"Batman" lakaplı Dioudis, kulüp başkanı Memik Yılmaz ve yardımcısı Uğur Şireci'nin katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Açıklamada, "Sokratis Dioudis'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

YUNAN KALECİYE BAKLAVA YEDİRİLDİ

Gaziantep FK'nın Yunan kalecisi Sokratis Dioudis'e baklava yedirmesi dikkat çekti.

 

Düzenleyen:  - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Hakan Fidan Suudi Bakan Faisal bin Farhan Al-Saud'u kabul etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eski Trabzonsporlu Bakasetas Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu - SporEski Trabzonsporlu Bakasetas Süper Lig'e geri dönüyor!Uludağ'a 35 ülkeden 2 bin 660 sporcu akın etti! Nefes kesen yarışta kazanan belli oldu - SporUludağ'a 35 ülkeden 2 bin 660 sporcu akın etti! Nefes kesen yarışta kazanan belli olduGazze'de 7 Ekim'den bu yana 300'den fazla sporcu öldürüldü - SporGazze'de 7 Ekim'den bu yana 300'den fazla sporcu öldürüldüBeşiktaş'tan Di Maria açıklaması! Hüseyin Yücel görüşmenin detaylarını açıkladı - SporBeşiktaş'tan Di Maria açıklaması70 milyon euroluk oyuncu adım adım Fenerbahçe'ye! Ada basını duyurdu - Spor70 milyon euroluk oyuncu adım adım Fenerbahçe'ye!Mourinho'nun genç gözdesi yeni sezondan umutlu! Bartuğ Elmaz'dan iddialı açıklamalar - SporMourinho'nun genç gözdesi yeni sezondan umutlu
Sonraki Haber Yükleniyor...