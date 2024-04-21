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Geldiği gibi gidiyor! Edin Dzeko Fenerbahçe'ye veda ediyor! Yeni adresini böyle duyurdular

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Geldiği gibi gidiyor! Edin Dzeko Fenerbahçe&#039;ye veda ediyor! Yeni adresini böyle duyurdular

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Sezon başında Inter'den ayrılıp Fenerbahçe kadrosunda katılan Bosnalı yıldız Edin Dzeko'nun, sarı-lacivertlilerden bu sezon sonunda ayrılacağı iddia edildi. İşte haberin detayları...

Galatasaray'la kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'nin bel kemiklerinden biri olan Edin Dzeko da, Mauro Icardi ile bir gol krallığı savaşı veriyor. Bosnalı yıldızın bu sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrıldığı iddia edildi. 

Geldiği gibi gidiyor! Edin Dzeko Fenerbahçe'ye veda ediyor! Yeni adresini böyle duyurdular - 1. Resim

Akşam'ın haberine göre; Dzeko, sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılıp Suudi Arabistan'ın yolunu tutacak. Hatta golcü oyuncu çoktan bir takımla anlaşmaya vardı bile. Ama öncesinde Dzeko'nun tek hedefi Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak.

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