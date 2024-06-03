Gençlerbirliği'nden Arda Güler açıklaması! Fenerbahçe'nin paylaşımı tepki çekmişti

Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Recep Karatepe ile resmi sözleşme imzaladı. İmza töreninde Arda Güler ile ilgili yöneltilen soru dikkat çekti. İşte detaylar

Yeni sezonda Süper Lig'e çıkma hedefi belirleyen Gençlerbirliği, Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ı yardımcılığını yapan Recep Karatepe'yi teknik direktörlük görevine getirdi.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde Recep Karatepe için gerçekleştirilen basın toplantısına kulüp başkanı Osman Sungur, futbol şube sorumlusu Harun Erol ve genel menajer Ali Ekber Düzgün de katıldı.

OSMAN SUNGUR: GENÇLERBİRLİĞİ'NİN OLMASI GEREKEN YER HER ZAMAN SÜPER LİG'DİR

Geride kalan sezonda play-off'a kalma şansını son hafta kaybettiklerini hatırlatan Osman Sungur, "Yönetime geldiğimiz ilk gün 'Gençlerbirliği'ni fabrika ayarlarına geri döndüreceğiz' diye söz sarf etmiştim. Bunun için de tüm gücümüzle çalışıyoruz. Recep hocamız Ankara'mızdan çıkımış, yetişmiş, kulübümüzde de bir süre görev almış çok değerli bir isim. Kendisi de fabrika ayarlarına dönme projemizin bir parçasıdır. Bu sene çok zor. Yukarıdan inenler de aşağıdan çıkanlar da zor takımlar. Gençlerbirliği'nin olması gereken yer her zaman Süper Lig'dir. Tesislerimizle, ismimizle, camiamızla aslında bir Süper Lig takımıyız. Kimse bizi 1. Lig takımı olarak görmüyor. En iyi hocayı da takımın başına getirdik. İyi bir transfer dönemi geçirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

'ARDA GÜLER, GENÇLERBİRLİĞİ'NİN ALTYAPISINDAN YETİŞMİŞTİR'

Osman Sungur, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinden önce Fenerbahçe Kulübünün sosyal medyasından "Altyapımızda yetişen, ülkemizi yurt dışında gururla temsil eden göz bebeğimiz Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi finalinde başarılar dileriz." paylaşımının sorulması üzerine, şu cevabı verdi:

"Fenerbahçe'nin Arda Güler paylaşımını görmedim. Hiçbir Fenerbahçeli yönetici de bunu diyemez. Sokakta futbolla ilgilenmeyen birine bile sorsanız, Arda Güler'in Gençlerbirliği altyapısından yetiştiğini bilir. Arda Güler de zaten bir televizyon programında hangi kulübün altyapısından yetiştiğini açıklamıştı. Herkesin bildiği bir şey, Arda Güler Gençlerbirliği altyapısından yetişmiştir. Arda için maçları seyrediyoruz. Onun oynamadığı maçlardan zevk almıyorum. Çocuk girse 10 dakikada bile büyük işler yapıyor. Kendi öz evladımız, onunla gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medyadaki "Gençlerbirliği, Fenerbahçe'nin arka bahçesi mi oldu?" eleştirilerini gördüğünü anlatan Sungur, "Önümüzdeki yıl için sponsorumuz da yakın bir isim oluyor Fenerbahçe'den. Tamamen tesadüftür. Ali Ekber Bey ve Recep hocamızın da bir araya gelmeleri tesadüf oldu. Fenerbahçe'yle bir alakamız yok. 17 yaş altından çocuklarımızın Fenerbahçe'ye gitmesi, sonra onlardan da bize gelenlerin olması böyle bir sözün ortaya çıkmasını sağladı." dedi.

RECEP KARATEPE: "TEKRARDAN AŞIK OLDUĞUM ŞEHRE GERİ GELDİM

Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Recep Karatepe, doğup büyüdüğü şehirde çalışacak olmanın heyecanını yaşadığını vurguladı.

Son olarak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yardımcılığını üstlenen Karatepe, "Tekrardan aşık olduğum şehre geri geldim. Buradan başlamak büyük bir heyecan. 20 yıldır antrenörüm. Ne zaman teknik direktör olacağımı soruyorlardı. Benim için doğru zaman ve doğru yer Gençlerbirliği. Bu başlangıç benim için çok değerli. Yönetimin enejrisi bana fazlasıyla geçti. Geçen sezon Süper Lig'de önemli bir dönem geçirdim. Daha soğumadan sıcağı sıcağına çalışmaya başlayacağım." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DEN FUTBOLCU GELECEK Mİ?

Gençlerbirliği'ne layık bir futbol oynatacağını dile getiren Karatepe, İsmail Kartal'la da Fenerbahçe'de çok önemli bir sezon geçirdiğini vurgulayarak, "İsmail hocaya da teşekkür ediyorum. Bana çok büyük katkıları vardır. Onunla da konuştum, istişare ettim, iznini aldım. Bana çok destek oldu." dedi.

Recep Karatepe, uygun oyuncu olursa Fenerbahçe'den de futbolcu alabileceklerini söyledi.

Real Madrid'le UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Arda Güler'le bir dönem Fenerbahçe'de çalıştıklarını hatırlatan Karatepe, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gençlerbirliği patenti alan oyuncıların davranşları çok önemlidir. Arda'nın buradan yetişip kupa kaldırması çok mutluluk verici. Umarım bundan sonra da kulüp olarak böyle oyuncular keşfetmetye, üretmeye devam ederiz. Arda, Türkiye'nin göz bebeği. Gençlerbirliği, Türkiye'nin oyuncu fabirkasıdır. Kulübün güçlü bir yapısı vardır. Bizim altyapımızdan çıkan oyunculara şans vermemiz lazım. Kesinlikle ileriki aşamada kendi oyuncularını yetiştiren kulüp olmaya devam edeceğiz."